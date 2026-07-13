花蓮捷絲旅改裝開幕　住三天兩夜4480元起送早餐、接駁

▲捷絲旅花蓮中正館改裝重新開幕。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

晶華國際酒店集團旗下旅店「捷絲旅花蓮中正館」經過數月閉館改裝，即日起開幕迎客，業者也祭出重新開幕優惠，官網預訂三天二夜每房4480元起，包含每日自助早餐、迎賓午茶及接駁服務。而位於瑞穗的「天成逸旅-蝴蝶谷」則趁著暑假到來，推出一泊三食5088元起優惠，讓旅客能泡湯、走步道，徜徉大自然中。

▲▼客房融入花蓮山海風景。

此次捷絲旅花蓮中正館重新改裝將花蓮山海美景延伸至室內，以沉穩的大地色調與舒緩的自然山水線條，打破了室內與戶外的邊界，且8月31日前入住，每房皆贈送山海杯墊與海浪或鯨魚造型隨身香氛片。同時，此次也以最高規格檢驗標準，全面強化建築結構與基礎設施。

▲8月底前入住，送山海杯墊與海浪或鯨魚造型隨身香氛片。

除了空間升級與超值專案，捷絲旅花蓮中正館無可取代的「市中心便利性」更是出遊的絕對優勢。飯店坐落於花蓮市中正路的核心地帶，步行即可輕鬆品嚐在地超人氣排隊美食、探訪充滿歷史底蘊的文創園區。不論是交通接駁、商務洽公或夜間漫步都四通八達，讓旅客享受花蓮特有的慢活步調。

▲▼天成逸旅蝴蝶谷推出一泊三食專案。（圖／業者提供，下同）

而位於花蓮縣瑞穗鄉的「天成逸旅-蝴蝶谷」則推出暑期限定森泉假期住房專案，於7月至8月指定日期入住，雙人入住會館精緻客房享一泊三食5088元起。

▲▼夏季是蝴蝶谷生態最豐富的時候，可以賞蝶、走步道看瀑布。

此次天成逸旅-蝴蝶谷推出一泊三食5088元起專案，入住除可享用森活百匯自助式早、晚餐及館內消夜外，更可免費暢遊花蓮富源國家森林遊樂區，園區內設有涌泉溫泉風呂、SPA水療池及沁涼冷水池，旅客可於盛夏時節盡享戲水樂趣，同時體驗富含礦物質的黃金湯溫泉，還可漫步於林蔭步道間，感受天然芬多精帶來的舒適涼感。

▲還有溫泉風呂、SPA水療池能使用。

除了沁涼消暑的森泉體驗外，夏季也是蝴蝶谷生態最為豐富的季節。園區擁有多樣化的森林景觀與蝴蝶棲息環境，每逢夏日可見各式蝶類於林間翩然飛舞，展現自然生態的蓬勃生命力。