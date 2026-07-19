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豬皮做的假魚肚羹！扁魚筍絲熬古早味湯頭　北港朝天宮60年老店

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

撰文攝影／台南好Food遊、整理／實習記者温筌

說到北港美食，大家第一個想到的可能是鴨肉飯、肉羹或圓仔湯，但如果問在地人來到北港朝天宮美食有哪些不能錯過，很多人都會推薦一定要試試「北港假魚肚」。其實它和魚完全沒有關係，而是利用炸豬皮製作而成，是北港流傳超過一甲子的特色小吃，也是只有來到雲林北港才比較容易品嘗到的在地美食。

這次造訪的是位於北港朝天宮旁的「煌明假魚肚」（廟邊假魚肚），創立至今已有60多年，不只是許多北港人的共同回憶，更是遊客口袋名單上的人氣老店。

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煌明假魚肚在哪裡？

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

位置就位在北港朝天宮旁的中山路上，從廟口步行不用幾分鐘就能抵達，位置相當方便，不少遊客都是拜拜後直接過來用餐。店面沒有特別華麗的裝潢，就是大家熟悉的傳統台灣小吃店。中午用餐時間人潮不少，有在地居民，也有像我們一樣專程來朝聖的觀光客，翻桌速度快，不需要等太久。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

假魚肚到底是什麼？
假魚肚不是魚，也不是魚漿製品，而是利用豬皮製作而成。據說是早年因為魚肚價格昂貴，一般家庭並不容易吃到，因此北港居民便將豬皮經過清洗、油炸、膨發等工序（俗稱的蹦皮），再放入羹湯慢慢熬煮。

吸飽湯汁後，外觀和口感與魚肚有幾分相似，因此才有了假魚肚這個名字。一道看似簡單的小吃，記錄著早期物盡其用、珍惜食材的生活智慧，直到現在依然是北港具代表性的地方美食之一。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

菜單以銅板美食為主
店家餐點選擇不算多，除了招牌假魚肚羹之外，還有香菇肉羹、炒麵、炒米粉、蝦仁飯以及各式小菜。價格都很親民，即使點滿一整桌，也不過兩三百元，就足夠三個人吃，如果是第一次來，建議直接點一碗假魚肚羹，再配上一份炒麵，就是最經典的組合。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

招牌假魚肚羹，顛覆原本的想像
還沒吃之前，一直以為炸豬皮泡進羹湯裡應該會很油，結果第一口就完全改觀。假魚肚吸飽羹湯後，口感變得柔軟又帶著Q彈，咬下去滿滿都是湯汁，吃起來有點像魚肚，又有點像豆皮，但多了一份膠質的滑嫩感。意外的是，完全沒有豬皮容易出現的油膩感，反而把羹湯的滋味完整鎖在裡面。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲羹湯是走古早味路線，以高麗菜、筍絲、扁魚慢慢熬煮，味道清爽。建議可以加一些辣粉或醋更夠味。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲滷肉麵也是不少老饕必點

菜單上的滷肉麵，其實就是中南部很常見的黃麵淋上肉燥，也就是大家熟悉的炒麵。我看店裡不少客人都是一碗假魚肚羹配一份滷肉麵，幾乎成了標準吃法。黃麵煮得不會太軟，拌著鹹香的肉燥一起吃，味道雖然簡單，卻很滿足，如果覺得口味不夠，桌上也有辣椒醬可以自行添加，香氣和辣度都能提升不少。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲滷肉飯屬於肥瘦比例都有的肉燥，滷得相當入味，醬汁帶點膠質感，淋在白飯上十分下飯。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲蝦仁飯像是有裹粉勾芡的樣子，口感吃起來有點像魚漿類。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲苦瓜丸湯，湯頭清甜爽口，但整體少了香氣，實在可惜。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲滷大腸、豬頭皮和骨仔肉三樣黑白切，整體口味中規中矩。其中骨仔肉的豬味較明顯，不能接受的人可能要避開。

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

▲▼煌明假魚肚。（圖／部落客台南好Food遊授權提供）

吃的不只是小吃，更是北港的人情味
這家店最吸引人的，不只是這碗羹本身的美味程度，而是它背後代表的地方文化。從一道為了取代昂貴魚肚而誕生的料理，到現在成為許多人來北港指定要吃的特色美食，它承載的不只是味道，更是一段記載北港的飲食記憶。如果安排北港一日遊，除了到朝天宮參拜，也別忘了留點胃，來「煌明假魚肚」品嘗這碗陪伴北港人超過60年的古早味。

煌明假魚肚（廟邊假魚肚）

地址：雲林縣北港鎮中山路186號
電話：05－7835172
營業時間：08：00－17：00

台南好Food遊
我是Lydia，台南鄉下小孩，從旅行中愛上台灣，喜歡分享生活瑣事與旅行的美好，從台南在地美食出發，立志要踏遍全台灣走遍全世界。現有經營：粉絲團部落格Instagram

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本文作者

Lydia

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