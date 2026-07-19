大稻埕80年切仔麵！蟬連多屆必比登推薦名單　限量紅燒肉超搶手

撰文攝影／WISELY'S 拍拍照寫寫字、整理／實習記者温筌

這家位於台北市大同區的「賣麵炎仔.金泉小吃店」，是蟬連多次的台北米其林必比登推薦名單的大稻埕美食，開業超過80年，傳承至今第三代，走平價銅板小吃路線。首次來用餐應該是二十多年前，那時店家還未出名但生意已經很不錯，來此最多人點的，除了切仔麵與豬油拌飯外，再來就是限時限量的紅燒肉與白切雞了。



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交通停車環境

造訪日當天是平時的上午十點多，剛好趕上紅燒肉開賣的時間。從捷運大橋頭站步行過來會有一段距離，相鄰永樂國小旁的巷弄裡，簡單的黃底招牌象徵著在地煙火氣小吃。賣麵炎仔賣的是台式切仔麵，其店名由來是初代老闆叫葉金泉，在涼州街擺攤時，被在地人以其姓葉字台語諧音炎仔稱呼，因此後人沿用以作追思。

▲此行再訪來客似乎也沒有前兩年路過時多，排隊大約等15分鐘左右就入內點餐。

▲接待點餐的大哥，以及送餐的白髮阿姨人都很親切，而且有問有答反應很快。

用餐區分成一二層樓，平時大部分的人都在一樓裡點餐享用，二樓這回我也是首次去看才曉得；本身有提供廁所可以使用，環境皆為傳統老式公寓建築的格局。

菜單價格推薦





用餐流程為先入內就座，然後點餐依人頭計算黑白切價格，用餐後結帳付款，小菜價格沒有寫明，印象中紅燒肉小份50元大份100元，而白切雞則單人一百元出頭，平均單人消費大約是100－200元左右。出餐速度其實挺快的，所以店家的翻桌率也很高。跟幾年前相比，平日來很快就能吃到，若是買外帶的話還可以優先點餐。

上回用餐大清早到，有名的白切雞與紅燒肉都還沒出，這回特意十點多到，剛好是出菜的時間，離開時差不多剩下一半。

▲黑白切出菜隨附兩項沾醬，一是醬油膏而另一是辣椒醬，偏向南部口味略甜。

▲點了豬油拌飯，米飯口感偏軟跟自家的靈魂紅蔥頭豬油很搭，份量不少吃起來挺有飽足感的。

一人份的白切雞與紅燒肉，兩者總價是150元其實算是挺合理的。 而且白切雞有吃到腿肉的部分，還有部分帶骨胸肉，口感上，感覺比較偏向傳統拜拜略帶韌性的味道，但油脂是吃得出來，跟放山雞那種偏油口的略不相同。

▲招牌的紅燒肉也不錯，偏瘦肉要多些。特點就是厚切，雖然非現炸的溫度，但是嚐起來不會覺得柴。

最後就是他們家的麵食了，眾說紛紜乾麵與湯麵都有人推崇。個人是偏愛他們家的切仔湯麵要多些，主要在於偏濃厚系的紅蔥頭湯頭很香，裡頭還有韭菜豆芽菜，以及份量不少的黃油麵條。

個人的吃法，是先撈出一半的麵條到碗裡，然後再將剩餘的湯麵吃完。接著再去補高湯，這時湯味沒紅蔥頭會偏淡，而麵條再去淋自取的醬汁，就成了乾麵享用，也算是一麵兩吃的法子，畢竟麵泡久會爛掉就不好吃了。

賣麵炎仔.金泉小吃店



地址：台北市大同區安西街106號

電話：02－25577087

時間：07：00－14：30

一個記錄美食、旅遊與生活的雙魚男，喜歡在平凡的日子裡去寫下生命中的點點滴滴。總是嚮往著許多人們豐富精彩的故事，所以也很認真地在網誌裡留下自己的生活點滴，讓生命裡曾經歷和摸索過的足跡，不止存在於腦海裡。

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