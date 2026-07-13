▲藏壽司再度聯名《名偵探柯南》，24款劇場版角色扭蛋7/17登場。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

《名偵探柯南：高速公路的墮天使》劇場版正在上映中，藏壽司宣布再度與《名偵探柯南》合作，7月17日至7月30日推出限時聯名企劃，除了有24款限定扭蛋供粉絲收藏，以及消費滿1000元就可獲得的杯墊。

▲8款徽章。（圖／藏壽司提供）

這次聯名活動於7月17日至7月30日登場，藏壽司特別集結《名偵探柯南：高速公路的墮天使》中的經典角色，推出3大系列共24款限定扭蛋，8款徽章包含手持經典紅色蝴蝶結造型道具的江戶川柯南、身穿燕尾服展現優雅姿態的工藤新一，以及本次劇場版關鍵角色萩原千速、橫溝重悟等人氣角色。

▲8款「磁鐵2件套」。（圖／藏壽司提供）

▲8款裝飾掛飾。（圖／藏壽司提供）

另外8款「磁鐵2件套」則以雙人角色組合呈現作品中的經典關係與角色羈絆，包含呼應劇場版主線的「江戶川柯南＆萩原千速」、神奈川縣警線的「萩原千速＆橫溝重悟」，以及牽動角色故事線的「松田陣平＆萩原研二」等組合。8款裝飾掛飾則是結合鑰匙孔輪廓、偵探印章字樣與角色騎士夾克造型。

▲名偵探柯南杯墊。（圖／藏壽司提供）

此外，凡於全台店舖當日折扣後單筆消費滿1000元，按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram帳號，同時加入LINE好友並綁定會員，即可獲得「名偵探柯南杯墊」1個，全台限量1萬2800個，並以「江戶川柯南&毛利蘭」、「世良真純&灰原哀」、「萩原千速&橫溝重悟」以及「萩原研二&松田陣平」雙人組呈現。

藏壽司特別推出店內互動遊戲，活動期間全台門市同步展開，消費者入座後，即可於桌面看到充滿偵探氛圍的解謎卡面，粉絲可依提示擇一破解，拍照並將答案留言分享至Facebook或Instagram，即可參加抽獎，有機會獲得《名偵探柯南》手提袋1個或毛巾1條。

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

另外，點點心x三麗鷗聯名活動「萌友來點心」今日登場至9月13日，首先是推出11款聯名餐點，其中「盲抽豬仔包」是豬仔造型的食用外蓋，選用北海道鮮乳製作，開蓋後即可獲得隨機出餐的「Hello Kitty蘋果奶皇包」、「布丁狗焦糖卡士達包」或「酷企鵝蜜汁叉燒包」。

▲盲抽豬仔包，開蓋後即可獲得隨機出餐的「Hello Kitty蘋果奶皇包」、「布丁狗焦糖卡士達包」或「酷企鵝蜜汁叉燒包」。（圖／記者黃士原攝）

其他聯名餐點還有「Hello Kitty蘋果派西多士」、外酥內軟的「布丁狗卡士達菠蘿」、料多滿足的「酷企鵝港式撈丁」、「三麗鷗三個燒賣」、「厚切豬扒包」，以及精美造型杯、喝完可帶走重複使用的「Hello Kitty蘋果多多飲」、「布丁狗柚香氣泡飲」、「酷企鵝藍莓氣泡飲」。

▲點點心x三麗鷗盲抽卡包。（圖／記者黃士原攝）

活動期間，只要點購任一聯名餐點且單筆消費滿500元，就送「點點心x三麗鷗盲抽卡包」1份（共計4款，隨機出貨），滿1000元送2份，以此類推，贈完為止，第2波還有其他款式。

此外，點點心也推出可愛的聯名磁吸氣囊支架、電繡皮革卡套，其中卡套7月17日登場，先販售布丁狗、酷企鵝2款，第2波的Hello Kitty圖案預計8月販售。

▲電繡皮革卡套。（圖／記者黃士原攝）

