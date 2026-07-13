力麗住宿券3300元起可住4飯店　住日月潭檜木客房享湖景垂釣

▲力麗觀光今起推出夏日快閃優惠，聯合住宿券每張3300元起。上圖為力麗哲園飯店日潭館。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

迎接暑假旅遊旺季，力麗觀光從今（13日）起至20日推出限時7天「夏日快閃購」，主打聯合住宿券與饗樂券兩大熱門商品，其中聯合住宿券每張3300元，享買7送1，而多館通用的饗樂券每張1200元，串聯力麗觀光旗下共13項餐飲與休閒體驗，並享買10送1。

力麗觀光此次聯合住宿券適用於力麗日月潭哲園會館、力麗哲園飯店日潭館／月潭館及麗昕緹渡假會館，並可依使用張數入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店或日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，享受一泊二食體驗。「饗樂券」則涵蓋雙人鍋物、自助餐、日式料理、酒吧、下午茶及湯屋等多元選擇，無論規劃一日小旅行或住宿度假，都能彈性運用。

▲▼旅客可帶毛小孩入住指定飯店，或享受在湖景檜木客房垂釣。

同時，這個暑假業者整合日月潭三大據點，以「住進湖光．放慢旅行」為主題，串聯「湖景住宿、親子互動、寵物友善、在地文化」四大特色體驗，推出湖畔陽台垂釣、毛孩共遊SUP、原民文化導覽及親子DIY等特色體驗，打造今夏最完整的湖畔慢旅行。

如「力麗哲園飯店月潭館」推出「一起吃早餐．毛孩活力假期」專案，雙人成行4399元起，還可帶著毛小孩同行，飯店更貼心推出依犬貓營養需求設計的鮮食餐點，讓毛孩也能享受專屬假期美味。「力麗日月潭哲園會館」則推出「私享湖畔．垂釣慢時光」住房專案，雙人成行6999元起，入住臨湖全檜木湖景房，體驗全台少見的湖畔陽台垂釣，還可加購主廚代客料理服務，將親手釣起的鮮魚料理上桌。

▲礁溪老爺露營車體驗券將開搶，入住送早餐。（圖／業者提供，下同）

老爺酒店集團則將從17日中午12點起推出線上旅展優惠，包括全台據點住宿優惠，還有聯合餐飲券買10送1。如知本老爺酒店9月全新改裝回歸，推出旅展限定雙人一泊二食7500元，買10張送1張；礁溪老爺「露營車體驗套券」入住還送早餐。



老爺酒店集團此次推出全台12家老爺餐廳通用的「聯合餐飲券」每張2080元，享買10張送1張，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。



住宿優惠方面，礁溪老爺特別推薦「露營車體驗套券」，一套2張售價1萬3598元，每張可享平日雙人體驗得天露營車一晚含翌日野營早餐；還有「悠然假期三天兩夜」專案，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套。

▲台東知本老爺酒店9月改裝回歸。

而預計於9月全新改裝回歸的知本老爺酒店，此次推出限量販售的「開幕三天兩夜限定券」優惠價9999元，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，並提供台東車站或機場至飯店的來回接駁服務。此外，「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7500元，享買10張送1張，並限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金。



老爺行旅系列同樣規劃多元選擇。台中大毅老爺行旅推出「4998元旅人／綠光客房住宿套券」，一套2張，可享雙人入住旅人或綠光客房，每張入住再贈「吉合製茶」指定手搖飲品2杯。南港老爺行旅則主打「旅人客房住宿券」每張2800元，買10張再送1張。