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姓名有「王」或「玉」字邊　王品牛排請吃龍蝦

▲龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑。（圖／王品提供）

▲龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品牛排即日起至8月31日，推出平日限定的「國王節」活動，平日到店內用2客套餐，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，就可以免費吃龍蝦。

即日起至8月31日期間，王品牛排推出限定「國王節」活動，凡姓名有「王」或「玉」字邊任一字，例如王、玉、瑋、瑩、琳、珊、瑞、玲、瑜、珍等等，平日到店內用2客套餐，即款待價值超過千元的「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。

▲▼松露嫩煎犢牛肋排。（圖／王品提供）

▲松露嫩煎犢牛肋排。（圖／王品提供）

「王品牛排」即日起至8月31日也推出夏季全新個人饗宴主餐「松露嫩煎犢牛肋排」，選用肉質細嫩的犢牛肋排，高溫煎炙鎖住肉汁，帶有焦香松露氣息，佐以酸甜焦糖蘋果。「法式海鮮盤」以厚實的海大蝦搭配酥脆羽衣甘藍，佐以彈牙嫩煎鮑魚、清新柚香的細嫩鮭魚。餐前沙拉新增「經典牛舌蘿美沙拉」，結合厚切牛舌與鮮脆蘿美生菜，搭配蜂蜜油醋醬，爽口開胃。

▲肯德基開賣2款脆雞飯。（圖／翻攝肯德基官網）

另外，肯德基開賣2款「脆雞飯」，「青花椒醬脆雞飯」選用青花椒風味醬汁搭配米飯，「蒜香白醬脆雞飯」則選用蒜香白醬融合蘑菇香氣，再放上整塊咔啦雞腿排。

除了單點，脆雞飯還可加價升級「A經典餐」含中份香酥脆薯+中杯可樂、「B好食米飯餐」含好食米飯+中杯可樂，以及「C雙享餐」含原味蛋撻+上校雞塊4塊+中杯可樂、「XL全明星餐」含辣味咔啦脆雞+小份香酥脆薯+中杯可樂，價格155元至271元不等。

關鍵字： 美食雲 王品牛排 龍蝦

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