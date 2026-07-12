收藏台東藍！太麻里看海景車站、最美大橋　再體驗排灣族文化

▲台東多良車站有全台最美車站之稱。（圖／可樂旅遊提供）

記者蔡玟君／台東報導

想欣賞代表「台東藍」的絕美海景，來趟太麻里準沒錯！台東太麻里不僅坐擁全台最美「多良車站」與宛如海上道路的「金崙大橋」，更有豐富原民部落文化值得深度探索。本篇從打卡景點、部落體驗行程整理出「太麻里必玩攻略」，這個夏天就來趟東海岸，將這片山海風景收進回憶裡。

▲台東版「櫻木花道平交道」就在太麻里車站。（圖／「旅人狂潮就愛趴趴照」授權提供）

太麻里必拍3大海景車站 順遊全台最美「海上道路」

太麻里車站是欣賞「台東藍」的最佳起點，車站前方筆直的道路向太平洋延伸，像是通往海中道路一般，美麗景色讓人著迷，站在車站，就能遠眺遠方的海天一色，天氣好時，可欣賞藍天與海洋交織出的三種漸層藍。

而鄰近車站的「台版櫻木花道平交道」，平交道背後就是湛藍海景，火車經過時的畫面就像走進動漫場景，與日本湘南原版相似度極高，也吸引許多人特地來這取景。

而有全台最美車站稱號的「多良車站」已成為台東代表風景，高架設計的車站坐擁美麗海景，月台上的紅色欄杆與迎面駛來的火車，成為許多攝影愛好者一定要捕捉的景象。

▲多良公車站坐擁無敵海景，被譽為全台最美公車站之一。（圖／翻攝自台東觀光旅遊網官網）

而距離車站走路僅1分鐘的「多良公車站」近年則在網路爆紅，從高處俯瞰，矗立在海線第一排的公車站遺世獨立，簡約設計自然融入地景中，更擁有最佳看海視角，也被譽為是「全台最美公車站」之一。

▲金崙大橋則有「全台最美高架橋」之稱。（圖／IG網友「shengkai_travel」授權提供）

而連結整條台9線的「金崙大橋」依山傍海，其中又以鄰近金崙車站的路段風景最為壯觀，若用長鏡頭壓縮拍攝，看起來宛如開在海上的道路，連遠方綿延山巒也盡收眼底，成為熱門攝影點。

▲▼預約制的體驗工坊「角琉璃JIAO」讓旅客了解排灣族的珍貴技藝。（圖／記者蔡玟君攝）

深入部落探索原民文化 親手製作「角琉璃」手環

太麻里鄉主要居住的原住民族群為排灣族，當地也衍生出許多特色部落行程體驗。如預約制體驗工坊「角琉璃JIAO」從排灣族傳統中象徵財富的「琉璃珠」出發，旅客能從五顏六色的玻璃棒色彩櫃中選擇喜歡的顏色，放在爐火上慢慢塑形成圓形、長圓形等喜歡的形狀。

有趣的是，有些玻璃棒本身具有紋路，透過高溫塑形讓紋路慢慢延展、暈染，就能製作成一顆顆獨一無二的琉璃珠。若想自己手繪花紋，工作室也準備13種排灣族中帶有祝福意義的傳統花紋讓旅客參考。

▲製作完後可將珠子串成手鍊，並有立可拍、飾品收納袋一起帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

待琉璃珠製作完成、冷卻，旅客可以自行選擇6顆珠子搭配，並由工作人員協助製作成手鍊、項鍊或掛飾，還會附上飾品收納袋與一張製作過程時拍攝的立可拍讓旅客帶回家，別具紀念意義，每人活動體驗價為1500元。

▲小米學堂是全台首座以原住民傳統「小米」為主題的文化教育館。（圖／記者蔡玟君攝）

而鄰近金崙大橋、位於金峰鄉的歷坵部落內的「小米學堂」，是由廢棄的歷坵國小改建而成的全台首座以原住民傳統「小米」為主題的文化教育館。

排灣族人的生活與小米息息相關，不僅是重要飲食，隨著播種、除草到收穫，因應每個階段發展出獨特祭儀，從婚喪喜慶都離不開它。

▲▼有祈福與淨化身心的「水火儀式」。（圖／記者蔡玟君攝）

小米學堂透過導覽、體驗、展示品讓訪客一窺排灣族的生活日常，如進入學堂前必須先舉行的「水火儀式」，以耐久燒的九穹木放入火盆中，再讓旅客於木片上寫下心願後丟入火盆，冉冉上升的煙氣代表向祖靈傳達訊息，也淨化身心靈。

接著以具有特殊香氣的枝葉輕輕拍打訪客的身體或臀部，象徵消除災厄、驅逐邪靈，並給予祝福，最後再以陶甕流出的水洗滌雙手，以純淨、平靜的心態進入部落。

▲▼小米學堂內有10多種小米品種展示，也可以在這裡製作吊飾帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

學堂內展示10多種不同小米品種，以及排灣族如何利用生活智慧製作趕走山麻雀的道具，避免辛苦種植的作物被吃掉；也能透過DIY製作小米吊飾帶回家。若想參加導覽，建議事先預約，若人數較多，也可同時預約部落餐，享受原民風味。

▲台東太麻里招財貓土地公廟。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

太麻里最萌祈福景點 全台唯一「招財貓土地公廟」

太麻里近年出現一座全台唯一的「招財貓土地公廟」，這座廟宇正式名稱為「太麻里福興宮」，結合太麻里舊地名「大貓貍」的意象，用招財貓形象轉譯，變身為一處可愛又能祈福的在地特色景點，該景點鄰近體驗工坊「角琉璃JIAO」僅約2分鐘車程，推薦安排順遊。

▲招財貓土地公廟門口高掛巨型紅色燈籠。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

▲土地公廟正殿旁的招財貓探出頭打招呼。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

穿過掛有寫上「台東」、「太麻里」巨型紅燈籠的入口就能看到土地公廟正殿，右邊設有一尊完整的招財貓雕像，左側屋頂上方則有一顆2公尺巨型貓頭，與傳統廟宇建築形成衝突卻有趣的畫面。

▲還可以體驗水籤詩占卜。（圖／讀者授權提供，請勿翻攝，以免侵權）

旅客來此可以購買金紙參拜，廟方也推出代表12生肖的平安御守、符紙等商品讓旅客參拜後能買回家；若想抽籤，則可擲筊取得土地公同意後，領取一張水籤詩，將水籤放入廣場旁手水舍的水中，即可顯現籤文。