奧克蘭最高火山「伊甸山」免費開放　走20分鐘賞360度雙港灣全景

▲伊甸山是奧克蘭必訪景點，從山腳步行約15至20分鐘，即可抵達海拔196公尺的山頂。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／紐西蘭報導

Maungawhau / Mount Eden（伊甸山）距離奧克蘭市中心約4公里，是這座城市最具代表性的休眠火山之一。從山腳步行約15至20分鐘，即可抵達海拔196公尺的山頂，可以360度全景視角，眺望天空塔、懷特瑪塔港等城市地標。

▲伊甸山風景極佳，是奧克蘭火山帶中海拔最高的火山錐，也是保存最完整的火山口之一。（圖／記者彭懷玉攝）



伊甸山是奧克蘭火山帶中海拔最高的火山錐，由兩座相疊的火山口在約2萬8千年前接連噴發形成，現已呈休眠狀態。山頂中央保留一座直徑約180公尺、深約50公尺的巨大火山口，是奧克蘭地區保存最完整的火山口之一，景色十分壯觀。

▲山頂中央保留一座直徑約180公尺、深約50公尺的巨大火山口，僅能沿著木棧道周邊欣賞。（圖／記者彭懷玉攝）



火山口在毛利語中稱為「Te Kapua Kai a Mataoho」，意為「掌管地震與火山之神Mataoho的食物碗」，被視為神聖之地，遊客不可進入火山口內，只能沿著環形木棧道周邊欣賞，同時尊重當地文化與歷史。

▲▼天空塔、懷特瑪塔港與馬努考港等地標都能盡收眼底。（圖／記者彭懷玉攝）



園區步道平緩且規劃完善，沿途景色隨著高度逐漸開展，約15至20分鐘便能抵達觀景台，也是奧克蘭地峽的最高點。

▲觀景台設有座椅可以慢下步調賞景。（圖／記者彭懷玉攝）



放眼望去，360度全景視野極佳，天空塔（Sky Tower）、懷特瑪塔港（Waitematā Harbour）與馬努考港（Hauraki Gulf）都能盡收眼底，尤其在日出和黃昏時刻更為迷人。值得一提的是，由於山頂風勢較大，建議民眾穿著防風外套與好走的鞋子。