清光緒10年營業至今！鹿港百年手工水晶餃　外皮Q嫩肉餡鮮甜

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳莉玟

好姐妹帶我們鹿港一日遊，一連串的鹿港小吃美食行程沒間斷，其中「漢彬水晶餃」就是我很愛的店，好吃到離開前又外帶了兩盒水晶餃。位於鹿港第一市場裡，知名的蚯蚓龍山麵線糊旁邊，據說是清光緒年代就賣到現在，營業超過百年的老店。

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內用環境

我們走去隔壁吃蚯蚓龍山麵線糊的時候漢彬水晶餃門口在排隊，等我們過來吃的時候剛好沒人，結果等我們吃完要離開的時候又開始排隊了！然後大家看一下攤子上面的字，寫說從清光緒10年（西元1884年）開到現在，已經140年了！

▲裡面用餐座位數不多，不過翻桌率還滿快的，人多的時候可能就需要排隊。

▲牆上寫著三代老店，薪傳百年，而且還有很多電影節目和演藝名人來出外景！

▲做水晶餃的人就在旁邊，是一顆一顆包出來的！

菜單

看一下菜單，其實店裡就只有賣綜合湯一樣東西，每碗是50元。另外水晶餃、蒸丸、水丸都有單賣，也可以直接買綜合丸，裡面有三種。

推薦品項

綜合湯 50元

看菜單原來的綜合湯是45元，好像前陣子才漲到50元。綜合湯就是有水晶餃、扁食燕、蒸丸和水丸，一次可以吃到四種東西。

▲這個應該是扁食燕吧？有點像扁食的感覺，但皮比較薄Q，而且裡面包的肉餡比較扎實。

▲應該是蒸丸，口感比較像我們一般吃到的貢丸，只是口感不是那種脆脆的。

▲水丸，它的口感比較扎實，辛香料味道也比較重一點，吃起來很有咀嚼感。

主角當然就是這個水晶餃囉！它不是像市售的水晶餃外型，而是像是迷你版的水餃，有2個小小的摺痕，非常可愛。它的皮很Q，內餡豬肉鮮甜，搭配清爽的湯頭，真的是好吃又順口。

心得

不得不說漢彬水晶餃真的有實力，明明店裡只賣一種東西，就這樣默默賣了一百多年。不僅承載著歲月的痕跡，更在每一口中，展現出在鹿港必吃美食中的重要地位。

漢彬水晶餃

地址：彰化縣鹿港鎮興化里民族路189號

電話：0933－198326

營業時間：07：00－13：00（周三休息）

飛天璇

我用輕鬆的筆調，紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

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