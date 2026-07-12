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小油坑候車亭遭巴威吹掀　泉源路坍方「拚10天內單線搶通」

▲▼巴威颱風。（圖／氣象署提供）

▲巴威颱風逐漸遠離台灣。（圖／氣象署提供）

記者彭懷玉／台北報導

巴威颱風過境造成陽明山部分設施受損，其中，小油坑服務站公車候車亭頂部遭強風吹掀，另泉源路惇敘工商上行約200公尺處發生土石崩落，目前北市新工處已進場搶修，預計10天內先恢復單線通行，提醒用路人暫避該路段。

▲▼小油坑候車亭遭巴威吹掀。（圖／網友Ho Kai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼小油坑候車亭遭巴威吹掀。（圖／網友Ho Kai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲▼小油坑候車亭遭巴威吹掀。（圖／網友Ho Kai提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

有網友在「發現陽明山」社群分享小油坑候車亭受損照片，引發討論，有人認為「抗風強度太差」、「木造建築不適合陽明山」，也有網友建議未來可採用更耐風雨的設計，如可拆式或伸縮式棚架，或乾脆採用造型水泥建造，以提升設施防護能力。

▲陽明山冷水坑公共溫泉浴室將於12月9日起封閉整修,冷水坑戶外泡腳池。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陽明山冷水坑公共溫泉浴室今暫停開放。（圖／記者彭懷玉攝）

陽明山國家公園管理處表示，為辦理園區災後勘查、設施安全檢視及環境整理，今（12日）暫停開放遊客中心、各遊客服務據點室內展館、冷水坑溫泉浴室及遊客中心，以及小油坑、二子坪3處販賣部，完成檢查後預計7月13日恢復正常營運。

▲泉源路過惇敘工商上行約200公尺因土石崩落暫時無法通行，北市府新工處搶通中。（圖／北投區泉源里里長陳志成提供）

▲泉源路經過惇敘工商上行約200公尺因土石崩落暫時無法通行。（圖／北投區泉源里里長陳志成提供）

北市泉源路因土石崩落，邊坡目前仍不穩定，並有浮石滑落風險，巨石移除作業仍需時間，新工處預計10天內先完成單線搶通。另東昇路至湖山路二段沿線倒樹已完成清除，目前恢復通行；東昇路過雷隱橋、接近湖山路二段路段也已解除封閉。

陽管處提醒，颱風過後山區仍可能出現落石、倒木、土石鬆動、道路濕滑及零星坍方等情形，部分步道及遊憩設施也可能受損，近期前往陽明山旅遊應隨時留意天候、路況及最新公告，避免進入危險區域，確保自身安全。

▲內湖,白石湖社區,同心池,白石湖吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）

▲內湖白石湖吊橋。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，北市大地處表示，今（12日）持續封閉白石湖吊橋、貴子坑露營場暨水土保持教學園區、碧山露營場、內雙溪自然中心、內溝溪生態展示館、天母古道親山步道、泉源紗帽步道與貴子坑步道等8處場域，避免民眾誤入發生危險。封閉期間，露營場系統將自動取消預約，但不影響後續預約權益。

關鍵字： 巴威颱風 颱風 災後復原 陽明山旅遊 小油坑候車亭 泉源路

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