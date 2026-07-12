韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣　成大店7/24試營運

▲韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「築間餐飲集團」持續引進海外餐飲品牌，新代理的韓國蔘雞湯專門品牌「百年土種蔘雞湯」首度進軍南台灣，位於台南市東區的成大店將於7月24日試營運，當天用餐可享88折。

▲加了鮑魚的百年蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

擁有34年歷史的「百年土種蔘雞湯」，是韓國弘大具代表性的蔘雞湯專門店之一，深受當地消費者與觀光客喜愛，2017年至2019年獲得首爾米其林指南入選餐廳，今年由築間餐飲集團引進台灣，5月首度登台後，已開出台中文心店、台中中科店及台北西門町店，接下來將進軍南部，台南成大店7月24日試營運，當天用餐可享88折優惠。

▲黑蒜蔘雞湯。（圖／記者黃士原攝）

百年土種蔘雞湯主打招牌蔘雞湯，共有6款口味，除了原味，還有紫蘇、黑蒜、綠豆、漆樹，以及加了鮑魚的百年蔘雞湯。為了滿足台灣個人用餐與輕聚餐市場需求，台灣分店新增多款韓式經典料理，包括韓式辣燉雞、百年炸雞、海鮮煎餅、泡菜煎餅、血腸、辣炒年糕魚板及韓國蒸蛋。

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」落腳在晶華酒店旁的巷弄，目前正在裝潢中。（圖／記者黃士原攝）

另外，在日本擁有360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，餐廳地點落腳在晶華酒店旁的巷弄裡，目前正在趕工裝潢，預計7月29日開幕。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。