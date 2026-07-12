海拔3345公尺「奇萊山屋」完工　8月試營運、40床採預約入住

▲奇萊山區新建的「奇萊山屋」已完工、完成驗收，預計於8月起試營運。（圖／國家公園署提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

歷經逾3年規劃施工，太魯閣國家公園奇萊山區全新「奇萊山屋」正式完工，並於7月完成驗收，預計8月試營運。山屋座落海拔3,345公尺，提供40個床位，未來採預約收費制，不僅提供山友住宿與緊急避難空間，也將與周邊避難小屋串聯，提升奇萊山區登山安全。

▲▼新山屋設於奇萊北峰與主峰稜線下方、冷杉林旁，利用天然地形避風；山屋右側遠方為奇萊主峰，左側為木瓜溪流域。



國家公園署表示，新山屋設於奇萊北峰與主峰稜線下方、冷杉林旁，利用天然地形避風。山屋內提供40個床位，每床設有隔板與置物櫃，另規劃餐廳、廚房、更衣室、乾燥區及生態廁所等設施，大幅提升高山住宿舒適度。

▲▼奇萊山屋入口及教授鄭治桂為奇萊山屋題字；餐廳兼交誼廳。



其中，最大特色是採「低衝擊、輕量化」工法打造，建築主體以鋼骨及國產材為主，內外牆面採用福州杉，地板、床架與主結構使用台灣杉，生態廁所外牆則特別以日本燒杉方式製作柳杉木料。

▲▼山屋內提供40個床位，每床設有隔板與置物櫃；另規劃餐廳等設備。



為了維護脆弱的高山生態並兼顧山屋的耐候性，不使用防腐劑與保護漆，並採可透氣排濕的板材拼接設計，能隨氣候自然乾燥並排出水氣，被形容為一座「會呼吸的山屋」。此外，山屋導入太陽能、風力發電系統，提供照明及手機充電，並利用雨水、雪水回收供應生活用水，搭配生態廁所及油水分離設備，降低對高山環境的影響。

▲▼中心柱與屋頂銜接的金屬，打造成樹枝造型；奇萊山區的動物窗貼兼顧採光及防鳥擊。



除了機能全面升級，山屋也融入藝術元素，邀請畫家鄭治桂於三處角落題字，而中心柱與屋頂銜接的金屬，特別打造成樹枝造型，宛如撐起山屋的一棵大樹；多處固定樑柱間的三角金屬板也鏤刻「奇萊」或「Taroko」字樣；牆面則掛滿太魯閣的高山景觀及生態攝影作品，讓山屋兼具自然美感與人文特色。

▲▼畫家鄭治桂於三處角落題字；蒐集雨水過濾後儲存於水塔。



國家公園署指出，奇萊山屋歷經0403地震、嚴冬低溫等挑戰才順利完工，建材皆先於平地預組裝，再由直升機分批吊掛上山施工。隨著奇萊山屋啟用，將與奇萊東稜既有磐石中峰、北鞍三叉及大理石等3座避難小屋串聯，形成更完整的高山避難網絡。

▲▼奇萊山屋歷經0403地震、嚴冬低溫等挑戰才完工，建材皆先於平地預組裝，再由直升機分批吊掛上山施工。



國家公園署說，未來山屋將採預約收費制，開放一個月前預約，而費用尚在研擬中，相關營運方式將另行公布。