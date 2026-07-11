日本新幹線頂級艙等10月啟用！享獨立包廂　每人6500起

▲東海道・山陽新幹線將推出頂級「Supreme Class」艙等，上圖為獨立個人包廂。（圖／翻攝自業者官網）

記者蔡玟君／綜合報導

日本東海道・山陽新幹線即將迎來全新頂級搭乘體驗。JR東海與JR西日本宣布，將從10月1日起於新幹線推出比現有綠色車廂更高等級的全新艙等「 Supreme Class」，提供獨立包廂、專屬Wi-Fi、免費迎賓餐飲等服務，東京至名古屋個人包廂最低為3萬2440日圓起（約新台幣6500元）。

JR表示，此次推出新幹線最高等級的「Supreme Class」艙等，分為「Cabin（獨立包廂）」與「Seat（半包廂式座位）」兩種形式。其中，獨立包廂將於今年10月開始提供服務，半包廂式座位則預計於2027年度內啟用，希望打造兼顧商務與休閒需求的高品質移動空間。

▲▼Supreme Class的獨立包廂設有可放置行李空間，並有專屬WiFi、腿靠、照明等。（圖／翻攝自業者官網）

Supreme Class「Cabin獨立包廂」享專屬Wi-Fi、電子鎖

「Cabin獨立包廂」共分為單人、雙人2種選擇，分別設於10號車廂和7號車廂，每列車各只有1個。室內均配備可電動調整的高級座椅、腿靠、專屬Wi-Fi、平板，並可控制照明、空調及車內廣播，也能進行車內點餐。房門採用電子鎖設計，乘客可利用交通IC卡或QR Code解鎖，提升隱私與安全性。

7號車雙人包廂還設有更寬敞的沙發空間，且採用多項新技術，包括全球首度於鐵道車輛搭載5G透明玻璃天線，以及日本國內首度於大眾運輸工具採用減少漏音的座椅喇叭系統，可透過藍牙連接個人裝置使用。

▲Supreme Class的雙人包廂示意圖。（圖／翻攝自業者官網）

車廂內也融入東海道、山陽新幹線沿線傳統工藝元素，包括美濃燒、注染、播州織、金襴、江田島紙布、柳井縞及博多織等，部分裝飾更使用新幹線退役車輛回收鋁材製作，展現永續設計理念。

服務方面，搭乘「Nozomi」與「Hikari」號Supreme Class艙等的旅客，可獲得一次免費迎賓飲品及沿線特色點心；車上也提供付費行動點餐服務，透過平板即可訂購飲料、輕食，以及Supreme Class限定販售的季節商品，由服務人員直接送至座位。

▲▼「Seat半包廂式座位」將於2027年開始提供服務。（圖／翻攝自業者官網）

Supreme Class 「Seat半包廂式座位」亮點一次看

預計在2027年度推出的Supreme Class 「Seat半包廂式座位」未來將設於10號車廂，由現有綠色車廂部分空間改裝而成。共規劃6席半包廂座位，採大型包覆式座椅，並設有附電子鎖的隔門，座椅可旋轉，方便同行旅客面對面乘坐，進一步提升搭乘舒適度。

▲新幹線示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

頂級艙等9月開放預約

「Supreme Class」將從10月1日起於東海道、山陽新幹線東京至博多區間陸續導入N700S列車，預計每日約有12班列車提供服務。車票將於9月15日上午5點30分起，透過Express預約與Smart EX系統開放預約。

票價方面，以Nozomi列車為例，東京至名古屋個人包廂每人3萬2440日圓起（約新台幣6500元），東京至新大阪每人4萬2100日圓起（約新台幣8400元）。

而雙人包廂東京至名古屋最低4萬6840日圓起（約新台幣9300元），東京至新大阪約6萬500日圓起（約新台幣1萬2100元起），雙人包廂的第2位旅客仍須另購乘車券及特急券，不限於普通車自由席、指定席或綠色車廂。

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