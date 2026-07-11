日本連鎖品牌「屋台壽司」7/29開幕　首店落腳晶華酒店附近巷弄

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」落腳在晶華酒店旁的巷弄，目前正在裝潢中。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在日本擁有360多家分店的「屋台壽司（や台ずし）」即將登台，餐廳地點落腳在晶華酒店旁的巷弄裡，目前正在趕工裝潢，預計7月29日開幕。

屋台壽司是日本上市公司「株式會社吉克斯控股」旗下餐飲品牌，主打壽司居酒屋新型態，除了師傅現場捏握壽司、每貫65日圓（含稅）的親民價格，還有豐富的居酒屋菜單，像是名古屋炸雞翅、炸魷魚天婦羅、海鮮丼、牛腸鍋，以及季節限定料理。

▲日本連鎖品牌「屋台壽司」預計7/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

▲屋台壽司主打壽司居酒屋新型態。（圖／取自yossix官網）● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

除了持續在日本展店，屋台壽司也準備進軍台灣，今年1月成立子公司「台灣優希克斯股份有限公司」，並且開始在人力銀行上召募員工，首家分店就開在晶華酒店旁的巷弄裡，目前正在趕工裝潢，預計7月29日開幕。

▲丸亀製麵旗下「山牛將」2號店插旗台北。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵旗下丼飯品牌「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」去年8月首度登台，經過近1年才準備開出2號店，地點落腳台北統一時代百貨，預計8月跟大家見面。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。

