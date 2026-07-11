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100元就能手作富士山吊飾、花圈　大稻埕永樂布市推6場DIY課程

▲「2026本草派對」於7月11日至12日在永樂廣場及永樂市場舉行,迪化街,永樂市場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲迪化街永樂市場是大稻埕最具代表性的職人聚落之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

暑假到大稻埕玩有新選擇！擁有全台最大布料聚落的永樂布市，7月22日至8月1日推出6場職人DIY體驗，每人只要100元就能製作富士山吊飾、羊毛氈、布小鞠掛飾、花圈等手作品，帶民眾走進大稻埕百年布業文化；此外，即日起至8月30日，商圈同步祭出「滿千送百」優惠，逛街挖寶之餘還能省荷包。

▲「樂埕好作生活節」推出6場創意DIY課程,滿千送百店家名單。（圖／台北市商業處提供）

▲「樂埕好作生活節」推出6場創意DIY課程，適合做給爸爸當父親節禮物。（圖／台北市商業處提供）

台北市商業處表示，永樂商圈以迪化街永樂布市為核心，匯聚布料、服飾副料、木作、金工、茶點、南北貨及文創品牌，是大稻埕最具代表性的職人聚落之一。今夏推出「樂埕好作生活節」，希望透過手作體驗，讓更多民眾認識傳統工藝與職人文化。

此次共規劃6場DIY課程，包括富士山吊飾、羊毛氈療癒手作、布小鞠掛飾、夏日香氣花圈、手作卡片及小苔球等，由商圈職人親自授課，每位報名者只需100元即可參加，適合親子共學，也能親手完成專屬紀念品。

▲「樂埕好作生活節」推出6場創意DIY課程,滿千送百店家名單。（圖／台北市商業處提供）

▲「樂埕好作生活節」滿千送百店家名單。點圖放大。（圖／台北市商業處提供）

除了手作活動，即日起至8月30日，凡於商圈合作店家單筆或累計消費滿1,000元，即可兌換100元商圈抵用券，最高可兌換500元，鼓勵旅客深入探索永樂商圈特色店家，感受大稻埕融合傳統與文創的街區魅力。

關鍵字： 台北市旅遊 永樂布市 大稻埕旅遊 手作DIY 永樂市場

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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