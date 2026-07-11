獨／信義區人氣拉麵店7月底熄燈　柑橘鮭魚、鮭白湯成絕響

▲信義區「柑橘Shinn-魚水」宣布因租約到期，將於7月31日結束營業。（圖／翻攝自Facebook／柑橘 Shinn）



記者彭懷玉／綜合報導

台北市人氣拉麵店再少一家！信義區「柑橘Shinn-魚水」宣布因租約到期，將於7月31日結束營業。消息曝光後，不少拉麵控直呼「可惜了」、「每次到世貿都會去吃」，也有人說「這個點生意難做，辛苦了」。

店家在粉專發文表示，從開幕至今，每一句「好吃」、每一碗喝到見底的湯，都是一路走來最大的動力。雖然即將畫下句點，但直到最後一天，仍會用同樣的心意做好每一碗拉麵，邀請曾經來過或一直想造訪的民眾，再回來品嚐熟悉的味道。

歇業消息公布後，引發大批網友湧入留言區表達不捨，「好可惜，不過還是祝福，感謝曾經帶給我們好吃的拉麵」、「這個點生意難做，辛苦了」、「我很喜歡改版後的品項」、「每次去世貿開會都會去吃，可惜了」，也有人猜測「可能是租金太貴了」。

▲柑橘鮭白湯是「柑橘Shinn-魚水」的特色。（圖／翻攝自Facebook／柑橘 Shinn）



「柑橘Shinn-魚水」是品牌第三間分店，2021年底試營運、2022年正式開幕，以少見的「魚湯系拉麵」打出知名度。招牌特色是每日以不同魚種熬製湯頭，搭配柑橘、檸檬增添果香，並以炙燒干貝、炙燒緣側、生魚片等海鮮取代傳統叉燒，打造獨樹一格的魚系拉麵，包含柑橘鮭白湯、淡麗柑橘鮭魚拉麵，在Google累積逾1300則評論、平均4.2顆星。

▲「柑橘Shinn-鴨蔥」位於捷運六張犁站附近巷弄內。（圖／記者彭懷玉攝）



隨著「魚水」熄燈，品牌其餘分店仍持續營業，包括主打雞湯拉麵的「柑橘Shinn-SOBA」、鴨湯拉麵的「柑橘Shinn-鴨蔥」，以及小柑橘松山八德店、新莊店與土城店，仍可品嚐柑橘系拉麵的美味。