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史努比進駐六福水樂園　穿藍白拖450元暢玩12項設施

▲▼六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

▲六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

待颱風遠離後就去！六福村旗下水樂園首度攜手超人氣IP SNOOPY，將園區全面換上夏日限定造景，從入口、戲水區到餐飲、周邊商品都可見SNOOPY身影；同步祭出藍白拖、背心優惠票450元、午後票399元等四大優惠。

六福村表示，今年暑假以「SNOOPY陪你玩水過暑假」為主題打造限定園區，一進門就能看見戴著墨鏡、手拿衝浪板的SNOOPY，以及查理布朗堆沙堡的大型迎賓裝置；更衣室、休憩區、餐飲空間也換上漫畫風主題布置，成為今夏全新的拍照打卡點。

▲▼六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

▲▼更衣室外牆換上穿著亮眼泳裝的經典角色；「SNOOPY 限量票卡」僅限於線上商城預購。（圖／業者提供）

▲▼六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

除了造景外，也推出限定票卡及聯名商品，其中SNOOPY限量票卡採線上預購販售，另有暑假期間可不限次數入園的水樂園季票，適合想多次戲水的旅客。

▲▼六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

▲▼休息與用餐區上方懸掛著藍白三角燕尾旗幟，牆面與展示櫃也採用SNOOPY經典漫畫布置；SNOOPY紀念品區。

▲▼六福水樂園今夏換上史努比主題。（圖／業者提供）

以希臘風情打造的六福水樂園，一共有12項水上設施，包括適合親子的「水迷宮」，設有兒童滑水道、瀑布水桶及戲水設施，水深僅30公分；喜愛刺激的遊客則可挑戰全台首座飛天梭造型、15公尺高的「海神飛艇」，以及大漩渦、激流勇士、造浪池、冰凍滑道等熱門設施。

業者表示，即日起至8月30日及9月指定假日，現場購票可享四大限定優惠，包括穿藍白拖、穿無袖背心皆享450元；設籍桃竹苗或身分證字首為H、J、O、K者只要350元；下午1點後入園再享399元午後票。

▲▼新竹小叮噹科學主題樂園可預約滑雪體驗 。（圖／新竹小叮噹科學主題樂園提供）

▲新竹小叮噹科學主題樂園可預約滑雪體驗 。（圖／業者提供）

另外，同樣位於新竹的小叮噹科學主題樂園，暑假期間開放夏季戲水區與全台最大的室內滑雪場，園內包含歡樂蠻牛水迷宮、亞馬遜水魔域、雨中即景、大水桶轟浪趣等戲水設施，皆開放至8月31日。

小叮噹樂園也祭出暑假優惠，全票399元（原價760元），學生票、學童票369元、孝親票299元；7月31日前，現場出示官網或粉絲專頁活動畫面，還可享全票買一送一，7月壽星憑證件更可免費入園。

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