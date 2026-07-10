▲大倉久和與人形町今半再合作，鐵板燒「喜扇亭」來台客座11天。（圖／大倉久和提供）

記者黃士原／台北報導

大倉久和大飯店與東京人形町今半再次合作，旗下高級鐵板燒品牌「喜扇亭」首度來台客座，7月23日至8月2日在山里日本料理特別推出兩款限定套餐，餐價分別是5800元+10%、8800元+10%。

創立於1963年（昭和38年）的喜扇亭，為人形町今半旗下鐵板燒名店，以鐵板燒重新詮釋日本黑毛和牛的極致風味。創辦人高岡昇希望突破壽喜燒夏季淡季的限制，打造一家即使在盛夏，也能讓賓客享用頂級和牛、補充元氣的餐廳，現在已成為日本國內外客人都推崇的高級鐵板燒品牌。

▲喜扇亭為人形町今半旗下鐵板燒名店，以鐵板燒重新詮釋日本黑毛和牛的極致風味。（圖／大倉久和提供）

喜扇亭今年受大倉久和大飯店邀請到山里日本料理客座，日本主廚親自來台，以嚴選日本黑毛和牛結合當令旬味食材，透過鐵板料理技藝，在賓客面前呈現食材最好的味道。此外，喜扇亭經典名物「蛤蜊湯」也吃得到，選用日本千葉縣出產的蛤蜊熬製，肉質飽滿、湯頭清雅。

▲喜扇亭除了和牛之外，餐廳亦依循四季時令，精選日本各地海鮮與旬味蔬菜。（圖／大倉久和提供）

此次客座特別推出兩款限定套餐。晚間供應「涼月套餐」，每套售價8800元+10%，可選擇喜扇亭特選黑毛和牛沙朗或菲力，搭配澳洲龍蝦等頂級食材；午間的「扇套餐」，每套售價5800元+10%，集結喜扇亭特選黑毛和牛、北海道干貝、黃雞魚等海陸旬味。另有兒童套餐，每套售價2180元+10%。

▲「橋山·壽喜燒」台南首店8月開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，台北預約困難店「橋山·壽喜燒」首度進軍台南市場，全新「橋山·鵲邸壽喜燒」8月展開試營運，延續日本東京人形町百年壽喜燒傳承，將融合傳統與現代的壽喜燒體驗帶到南台灣，餐廳設計靈感源自東京巷弄間的隱世宅邸，以木質、石材與金屬交織空間層次，搭配格柵與半穿透材質，營造含蓄雅緻的日式美學。

▲肉片可沾著蛋黃食用。（圖／記者黃士原攝）

橋山壽喜燒可同時享有關東、關西兩種風味，開始用餐後，服務人員會在炙熱的鑄鐵鍋上，先輕抹一層牛油，撒上琥珀色三溫糖進行炒糖，隨著高溫融化，散發出焦糖香氣，接著把肉片以小火緩緩煎烤，讓梅納反應與香氣層層堆疊，再倒入壽喜燒醬汁，這是屬於關西風味，可搭配白飯或沾著蛋黃食用。