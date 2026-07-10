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成田機場「粉色特急列車」2028登場　直達東京押上僅30分鐘

▲▼京成電鐵新特急列車2028登場。（圖／京成電鐵株式會社提供）

▲京成電鐵將推出粉色外觀的新特急列車，預計2028年上路。（圖／京成電鐵株式會社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

台灣人到東京玩常搭的「京成電鐵」宣布，將於2028年推出最新特急列車，以粉色為外觀設計，正式上路後，未來從成田機場第二航廈至押上站只要30多分鐘就能抵達。

▲日本東京成田機場。（圖／記者廖婕妤攝）

▲成田機場未來可直達東京押上站。（圖／記者廖婕妤攝）

京成電鐵旗下的特急列車「Skyliner」是台灣人最常搭的機場快線之一，為了提升運能，同時計畫讓列車直通都營淺草線及京急線，業者宣布將於2028年推出粉色外觀的新型特急列車，最高時速可達160公里，旅客未來從成田機場第二航廈直達晴空塔所在的「押上站」只要30多分鐘就到。

▲▼京成電鐵新特急列車2028登場。（圖／京成電鐵株式會社提供）

▲▼京成電鐵新特急列車有豪華車廂（上圖）與一般車廂（下圖）。

▲▼京成電鐵新特急列車2028登場。（圖／京成電鐵株式會社提供）

全新的特急列車車廂內部以米色、棕色等沉穩色調打造舒適放鬆的乘車環境，每列將設置1節豪華車廂，採1-2座椅配置，相較一般車廂，享有更寬敞的座椅空間，並拉開前後間距，同時採用背殼式座椅設計，即使調整椅背角度，也不會影響後方乘客使用空間。

此外，每節車廂都設有4處大型行李放置空間，方便攜帶大型行李的旅客使用；每一個座位均配備AC電源插座及Type-C充電孔，並設置女性專用廁所，且在車廂中設有空氣淨化設備及防犯監視器，以提升乘車安全與舒適度。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 東京旅遊 京成電鐵

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