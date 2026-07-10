路易莎「白霧時光」進駐淡水　7/13至7/23平日指定時段88折

▲路易莎「白霧時光」進駐淡水。（圖／路易莎提供）

記者黃士原／台北報導

路易莎創新時尚生活風格餐飲品牌「白霧時光」，繼板橋首店、台南店後，昨天正式進駐淡水紅樹林，歡慶開幕，7月13日至7月23日的周一到周四17:00後可享88折優惠。

路易莎集團去年底推出全新時尚風格餐飲品牌「白霧時光」，提供消費者全日餐飲生活體驗，繼板橋首店、台南店後，全台版圖再下一城，昨日插旗淡水紅樹林。餐廳擁有約260坪空間，為目前3家門市中規模最大，吧台區分為兩面，除了嚴選各種頂級咖啡外，另一面設有高腳座椅，可欣賞現場調製飲品。時光自由區設置高低階梯座位，消費者可以找到屬於自己的角落。

▲白霧時光淡水店擁有260坪空間。

▲時光自由區（右）設置高低階梯座位，消費者可以找到屬於自己的角落。

在餐飲設計上，「白霧時光」秉持路易莎集團的精品平價精神，從百元的早餐、200元的早午餐到3、400元的排餐都有，提供消費者全時段、各具特色的餐飲體驗。早午餐系列，以晨光、土地與風味層次為靈感，打造兼具飽足感與儀式感的餐桌風景。「初曦」以馬鈴薯絲、太陽蛋與培根呈現經典晨間滋味；「原野」選用馬告香煎雞胸、小可頌、西式炒蛋與刺蔥奶油醬，融合台灣山野香氣。

▲早午餐「日出」。（圖／記者黃士原攝）

風味主餐則有紅酒慢燉牛頰水管麵、聚餐豪華豬肋排、台灣海鮮燉飯、東港櫻花蝦馬告寬麵等，將台灣在地風味與世界料理融合。

▲美式三重奏，一次可品飲淺、中、深焙3種焙度。（圖／記者黃士原攝）

路易莎表示，白霧時光每款咖啡皆由職人烘豆師挑選咖啡豆，依照不同產區與烘焙度進行風味設計，展現層次豐富的精品咖啡。其中最具代表性，是由創辦人黃銘賢親自研發的「咖啡三重奏」，一次呈現淺焙、中焙與深焙3種不同個性的風味。「白霧1+1」則可同時品嚐到白霧濃縮咖啡與小短笛。

▲丸亀製麵旗下「山牛將」2號店插旗台北。（圖／丸亀製麵提供）

另外，丸亀製麵旗下丼飯品牌「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」去年8月首度登台，經過近1年才準備開出2號店，地點落腳台北統一時代百貨，預計8月跟大家見面。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。