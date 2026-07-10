近百旅行團行程受颱風影響　業者主動協助轉團或退費

▲颱風來襲，旅遊團也受到影響。（圖／桃園機場公司）

記者蔡玟君／台北報導

受巴威颱風影響，今（10日）起至12日陸續有航班取消，也影響這幾天出境旅行團行程。可樂旅遊表示，目前有近百團受影響，全力並主動協助所有受影響的旅客辦理轉團或退費。易遊網則推出「一鍵取消」功能，只要符合條件的旅客，可快速線上申請，免進線客服。

可樂旅遊

可樂旅遊表示，受巴威颱風航班取消影響，基於維護旅客安全與旅遊品質，部分團體行程將進行延期或取消，截至目前約有近百團旅客受影響，正全力、主動協助所有受影響旅客辦理轉團或退費等後續事宜，盡力將旅客不便降至最低。

易遊網

易遊網則已於9日晚間發出聲明，因應巴威颱風影響導致旅客行程異動，預估受影響旅客已超過2萬人。為加速整體應變與取消作業效率，針對台灣訂房旅客，凡符合取消條件者，皆可透過官網或APP啟用「一鍵取消」功能，即時完成線上申請，無須進線客服，協助旅客縮短等待與處理時間。

針對出國旅客，則提供優於市場的「航變訂房保障政策」，凡因行程受影響且符合條件者，目的地訂房可申請無條件免費取消，如有相關損失由易遊網吸收承擔，提供旅客更安心、彈性的保障機制。

▲易遊網推出線上一鍵取消服務，並公布取消辦法。（AI協作圖／記者蔡玟君製作，經編輯審核）

雄獅旅遊

雄獅旅遊則表示，此次颱風對旅遊業的影響主要集中在短期營運，包括航班取消或延誤、行程延期，以及客服、改票與退費作業量大幅增加。對雄獅旅遊而言，多數旅客選擇延後出發而非取消行程，因此影響以營收遞延及服務成本增加為主，不致對全年營運造成重大衝擊。

雄獅旅遊持續關注颱風最新動態，並與航空公司、飯店及各地合作夥伴保持密切聯繫。若旅程受颱風影響，將依據航班異動、天候狀況及目的地最新資訊，協助旅客辦理改期、退改或調整行程，並即時提供最新訊息，以旅客安全及權益為最高優先，盡力降低旅程受到的影響。

東南旅遊

東南旅遊表示，目前預估有部分團體行程因航班異動進行調整，包含改期、延後出發等安排，相關影響情形仍將依航空公司公告及颱風動態滾動更新。東南旅遊持續關注颱風動態，並與航空公司及合作夥伴保持密切聯繫。若旅程受影響，將依航班異動、天候及當地狀況，協助旅客辦理改期或調整行程，以旅客安全為最優先考量。

Klook

Klook表示，針對受颱風影響行程的旅客，指定適用日期的訂單，可協助辦理退款；非指定日期的訂單，旅客也可依商品規範選擇延期或申請退款，客服將全力協助。Klook也提醒所有旅客，出遊前請密切留意最新天氣資訊及交通狀況，以自身安全為優先。

旅天下

旅天下表示，截至10日下午1點，有18團取消、18團延後出發或抵台，超過600人受到影響，業者已於第一時間成立「巴威颱風緊急應變小組」，啟動3項處置機制，包括：



1. 取消出團

凡因颱風影響、航空公司取消航班，導致無法成行之團體，旅天下將扣除已產生之必要規費（如簽證、護照等費用）後，全額退還其餘團費，或協助旅客免費轉團、改期至其他日期出發。

2. 航班延後或行程調整之處置

部分因航班時間異動而需延後或變更行程之團體，旅天下將在確保安全的前提下，微調部分景點與餐食。若因航班延誤導致在台或海外延伸之住宿費用，旅天下將協同各方資源全力協助安置，確保旅客行程舒適與安全。

3. 海外滯留團體之安置

目前正於海外旅遊，預計於 7 月 10日至 13 日返台之團體，若因航班取消而暫時無法返國，旅天下已責成當地導遊及地接社，優先將全體旅客安置於安全之旅館，並提供必要之生活協助。將持續與航空公司保持密切聯繫，於天氣條件允許後，第一時間安排旅客返台。