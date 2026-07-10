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豬仔包變盲盒「藏Kitty奶皇包」　點點心x三麗鷗聯名7/13登場

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

緯豆集團旗下港點品牌「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出為期2個月的全新企劃「萌友來點心」，除了11款聯名餐點（送盲抽卡包），還有手機支架、電繡皮革卡套等周邊商品，還在8家指定門市額外設置了大型打卡區。

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲盲抽豬仔包，開蓋後即可獲得隨機出餐的「Hello Kitty蘋果奶皇包」、「布丁狗焦糖卡士達包」或「酷企鵝蜜汁叉燒包」。（圖／記者黃士原攝）

點點心x三麗鷗聯名活動「萌友來點心」7月13日登場至9月13日，首先是推出11款聯名餐點，其中「盲抽豬仔包」是豬仔造型的食用外蓋，選用北海道鮮乳製作，開蓋後即可獲得隨機出餐的「Hello Kitty蘋果奶皇包」、「布丁狗焦糖卡士達包」或「酷企鵝蜜汁叉燒包」。

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲三麗鷗三個燒賣。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲布丁狗卡士達菠蘿。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲酷企鵝港式撈丁。（圖／記者黃士原攝）

其他聯名餐點還有「Hello Kitty蘋果派西多士」、外酥內軟的「布丁狗卡士達菠蘿」、料多滿足的「酷企鵝港式撈丁」、「三麗鷗三個燒賣」、「厚切豬扒包」，以及精美造型杯、喝完可帶走重複使用的「Hello Kitty蘋果多多飲」、「布丁狗柚香氣泡飲」、「酷企鵝藍莓氣泡飲」。

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲喝完可帶走重複使用的「Hello Kitty蘋果多多飲」、「布丁狗柚香氣泡飲」、「酷企鵝藍莓氣泡飲」。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲點點心x三麗鷗盲抽卡包。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲電繡皮革卡套。（圖／記者黃士原攝）

▲「點點心」暑假與Hello Kitty、布丁狗、酷企鵝聯名，推出「萌友來點心」活動。（圖／記者黃士原攝）

▲聯名磁吸氣囊支架。（圖／記者黃士原攝）

活動期間，只要點購任一聯名餐點且單筆消費滿500元，就送「點點心x三麗鷗盲抽卡包」1份（共計4款，隨機出貨），滿1000元送2份，以此類推，贈完為止，第2波還有其他款式。

此外，點點心也推出可愛的聯名磁吸氣囊支架、電繡皮革卡套，其中卡套7月17日登場，先販售布丁狗、酷企鵝2款，第2波的Hello Kitty圖案預計8月販售。

▲Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini推出4款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝）

另外，Krispy Kreme首度聯名「LINE FRIENDS minini」，4位人氣角色變身限定口味甜甜圈，還有造型扇、迷你提袋、盲盒公仔等4款限量周邊，7月16日起至9月9日限時開賣，7月18日前買minini分享盒再送原味糖霜甜甜圈1盒。

Krispy Kreme此次以minini的圓潤造型、鮮明色彩做為靈感推出4款角色甜甜圈，「草莓甜心conini」為愛心造型結合草莓糖霜、草莓奶油餡；「玉米拿鐵selini」有著玉米外型，內餡填入玉米卡士達；「焦糖牛奶lenini」搭配棉花糖及牛奶糖水滴巧克力；「柑橘可可bnini」加入特濃巧克力醬、橙皮丁，並點綴巧克力球。4種皆為67元。

關鍵字： 美食雲 點點心 三麗鷗 Hello Kitty

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