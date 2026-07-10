巴威颱風「景點、活動異動」懶人包　福隆沙雕海水浴場關閉

▲巴威颱風來襲，各地防豪雨大雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者蔡玟君／台北報導

中颱巴威持續接近，今天晚間至明天風雨最明顯。因應颱風來襲，全台各地景點、活動也預警性關閉或取消、延期，《ETtoday新聞雲》整理以下懶人包，供讀者參考。

▲兒童新樂園。（圖／北捷提供）

台北市

・本草派對：原訂7月11日至12日在大稻埕永樂廣場舉辦，延期至8月29日至30日，後續購票資訊將另行公布。

・兒童新樂園：7月10日停止營業，11日將實施全面檢查，故暫停營運二日，12日視天氣情況恢復營運。

・台北市立動物園：7月10日休園一天，7月11日夜間延長開放活動取消。

・貓空纜車：為更確保旅客安全，貓空纜車於7月10日停止營業外，7月11日將實施全面檢查，故暫停營運二日。

▲「福隆國際沙雕藝術季」7月9日至12日全面關閉。（圖／福容大飯店福隆店提供）

新北市

・福隆國際沙雕藝術季與海水浴場：即日起至7月12日全面關閉，7月13日視天候及海況評估是否恢復開放。

・九份紅燈籠祭：原訂7月10日舉辦，因颱風確定延期，將更改到7月18日。

新北市政府觀光旅遊局表示，碧潭水上腳踏車、烏來雲仙樂園、野柳海洋世界、深澳鐵道自行車RailBike；另新北市所轄旅遊服務中心（淡水、新店、板橋、瑞芳）、各風景區遊客中心（含瑞芳、十分、碧潭、烏來）及猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園、三貂嶺生態友善隧道，今(10)日暫停服務及開放，後續會視園區復原情形再行公布開園日期。

桃園市

・桃園地景藝術節：7月10日到15日暫停開放，預計16日恢復。



桃園市政府也表示，北橫沿線相關景點及設施於7月10日至11日實施預警性休園措施；另原訂於7月11日提供之北橫假日旅遊接駁服務亦同步暫停營運。

本次休園範圍包括前慈湖及後慈湖園區、角板山行館、宇內溪野溪溫泉戲水區、羅浮遊客中心、羅浮溫泉大眾湯池及泡腳池、小烏來天空步道、小烏來天空繩橋、拉拉山巴陵古道生態園區、馬崙砲臺等景點與相關設施。

另林業保育署管轄的東眼山國家森林遊樂區、拉拉山國家森林遊樂區也已從7月9日下午5點起實施預警性休園。假日行駛之角板山、小烏來及羅浮北橫旅遊接駁車，亦將於7月11日同步停駛。後續營運時間，將視颱風動態、天候狀況及道路安全情形另行公告。

新竹縣

・司馬庫斯：因山區安全考量，即日起至7月11日預警性休園，恢復開園時間將視天候及道路狀況另行公告，已預訂住宿旅客將由業者主動聯繫。

苗栗縣

・通宵沙灘藝術節：7月10日至11日休園兩天，後續是否恢復開放，將依天候另行公告。



台中市

和平區公所宣布，全面管制通往雪山坑步道及熱門景點「巨人之手」路段，請民眾及遊客切勿前往。

另外，退輔會宣布，武陵農場、清境農場、福壽山農場從7月9日12時起預警性休園，將視天候狀況重新開園營業。

▲九九峰氦氣球。（圖／記者蔡玟君攝）

南投縣

・九九峰園區：高空氦氣球即日起至14日暫停營運。

嘉義縣

・水道頭玩水節：延期至7月18日舉行。

・阿里山國家森林遊樂區：自10日起預警性休園，眠月線、一葉蘭自然保留區及嘉義分署所轄步道亦暫停開放，重新開放時間視颱風狀況滾動式調整並立即發布。

嘉義市

・嘉義市親子愛+1兒童暨青少年漆彈暨親子水彈體驗活動：該活動原訂7月11日舉行，因颱風延期，實施日期另行公布

台南市

・七股海鮮節（觀光赤嘴園挖文蛤）： 原訂7月11日、12日的體驗活動延期至8月8日、9日舉辦。無法參與的民眾可在7月17日晚間11時前申請退票。

・官光再起菱波水岸慢旅節： 原訂7月11日於葫蘆埤自然生態公園的活動延期至7月18日辦理。

高雄市

・星光水岸公園戲水池、高雄果嶺公園、澄清湖風景區：7月10日 、11日暫停開放。

・茂林情人谷溫泉：各景點暫時封閉。

屏東縣

・北大武山國家步道、檜谷山屋：即日起封閉。

・墾丁、雙流國家森林遊樂區：10日上午8時起休園，多處自然步道同步預警性關閉。

宜蘭縣

・太平山國家森林遊樂區：即日起預警性休園，園區內8條步道同步封閉，包括見晴懷古步道、翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道等。

此外，宜蘭分署轄下10條社區型自然步道，包括林美石磐步道、聖母登山步道、松羅步道、新寮瀑布步道等暫停開放。

・龜山島：即日起至7月12日將採預警性封島。

花蓮縣

・石梯坪遊憩區濱海步道、石門休憩區：暫時封閉。

・太魯閣國家公園：即日起全面禁止進入本園生態保護區及其他管制區域活動。颱風警報封閉期間，原已核發之入園許可證，依「進入玉山、太魯閣、雪霸國家公園生態保護區申請許可作業須知」第五條之規定應予廢止，警報解除發布後將視災害復原情形，恢復受理入園活動。

因颱風巴威陸上颱風警報及萬里溪堰塞湖紅色警戒中，花蓮縣政府宣布以下橋梁自即刻起預警性封閉，請民眾勿進入管制區域，並配合警方及現場人員指揮。

▸箭瑛大橋：預警性封閉

▸西寶大橋：預警性封閉

▸台9線萬里溪橋(公路局)：預警性封閉，留1內側車道管制通行

▸縣道193線：正常通行

▸台鐵：觀光列車-7月10日及7月11日山嵐號停駛、觀光列車-7月10日鳴日號行程停駛、7月10日(跨次日)452次樹林至新左營自強號停駛。

林業及自然保育署花蓮分署也宣布，轄內森林遊樂區、林業文化園區、平地森林園區、自然步道及生態教育館，自7月9日下午5時起全面休園、休館及封閉，恢復開放時間將視颱風影響及巡檢結果另行公告。

花蓮分署表示，本次休園及封閉場域包括池南國家森林遊樂區、富源國家森林遊樂區、林田山林業文化園區、大農大富平地森林園區、瑞穗生態教育館，以及轄內自然步道，包括佐倉步道、撒固兒步道、能高越嶺道東段、鯉魚山步道、月眉山步道、虎頭山步道、富源國家森林遊樂區步道群、安通越嶺道西段及八通關越道路鹿鳴吊橋段。

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華今天下午繫留活動暫停。（圖／記者蔡玟君攝）

台東縣

・2026台東博覽會：取消7月10日、11日戶外展演及相關夜間活動，以維護觀眾、演出團隊、工作人員及相關設備安全。

・台灣國際熱氣球嘉年華：7月10日熱氣球繫留下午場至7月12日全日鹿野高台活動取消，包括周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放。

・台東最美星空音樂會大武場：延至8月16日原場地辦理

・柴口浮潛區、石朗浮潛區、大白沙潛水區、朝日溫泉：即日起至7月12日暫時封閉，朝日溫泉於12日下午4點至晚上11點開園營業。

・富岡地質公園(小野柳遊憩區)濱海步道、郡界休憩區、渚橋休憩區、加母子灣休憩區、三仙台遊憩區濱海步道：暫時封閉。

・台灣好行玉長豐濱線、台灣好行東部海岸線：7月10日停駛。