易遊網估逾2萬旅客受颱風影響　訂房可一鍵取消全額退費

▲桃園機場。（圖／桃園機場公司）



記者彭懷玉／台北報導

受巴威颱風影響，航班、住宿及旅遊行程陸續異動，易遊網今（9日）表示，預估受影響旅客已超過2萬人。為加速退改作業，即日起啟動颱風應變機制，台灣訂房符合條件者可透過官網或App使用「一鍵取消」功能，全額退費；國際訂房若因航班取消且符合資格，也可免費取消住宿，免致電客服即可線上申請。

易遊網表示，台灣訂房旅客若出發地或住宿地發布陸上颱風警報，或宣布全縣市停班停課，可於入住前透過官網或App訂單頁面直接取消訂房並全額退費，系統將於颱風警報當日上午7時30分開放申請，惟當日下訂訂單不適用。

▲巴威颱風來勢洶洶。（圖／中央氣象署）



針對出國旅客，若因航班取消且無替代航班，且機票與住宿皆透過易遊網預訂，可申請免費取消目的地飯店住宿，相關損失將由易遊網吸收。旅客須於入住日前提供機票訂單編號及航班取消證明，以利辦理後續退費。

國際機票部分，若因颱風導致航班停飛，將依航空公司退改票規定辦理；若航空公司提供免費退票，易遊網也將免收退票手續費，旅客可於收到航班異動通知後，透過官網或App提出退票申請，並勾選「航班取消／異動」原因。

此外，環島之星萌旅號列車套票若遇台鐵公告停駛，可免費取消並全額退費；旅遊套裝行程若出發地或目的地發布陸上颱風警報，也可辦理免費取消或延期，旅客可透過訂單中的客服訊息功能提出申請。

易遊網表示，由於此次巴威颱風造成大量旅客行程異動，客服中心將優先協助受影響旅客辦理退改作業，也呼籲旅客多利用官網及App線上功能辦理相關申請，以縮短等待時間。