超商有試衣間！日本全家首間旗艦店明開幕　還有世界冠軍咖啡

▲日本全家便利商店首間旗艦店明天東京麻布台開幕。（圖／株式会社ファミリーマート提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本全家便利商店再進化，首間旗艦店「FAMIMA PARK AZABUDAI（全家公園 麻布台）」將於7月10日開幕，不僅能買得到原創服飾品牌「Convenience Wear」所有商品，還有試衣間能試穿，並與世界冠軍合作推出精品咖啡。

▲▼日本全家首間旗艦店不僅好玩還很好買。（圖／株式会社ファミリーマート提供）

「全家公園麻布台」是日本全家便利商店首間旗艦店，兼具樂趣與生活質感，把對「下一代便利商店」更多可能性的想像在這裡實現。店舖採用符合麻布台街區特色的建築設計，並精心設計照明與牆面，還有超過5種語言服務、商品介紹顧問，連店員都會穿上全新設計的制服。

▲日本全家服飾品牌「Convenience Wear」在旗艦店有全系列商品、試衣間。（圖／株式会社ファミリーマート提供）

而旗艦店最大亮點之一，就是許多台灣人赴日一定會掃貨的全家服飾品牌「Convenience Wear」，此次以「店中店」的方式進駐，不僅有最完整的全系列產品，更設有試衣間。

▲▼業者還推出專屬IP限定周邊商品。

業者也宣布推出專屬IP，並在旗艦店內搶先販售官方角色雜貨，以及旗艦店限定Convenience Wear商品，如環保袋、上衣、帽子等。同時，業者也與2016 World Brewers Cup世界冠軍粕谷哲合作，共同開發三款精品咖啡，並設有專門的外帶窗口，方便旅客買杯咖啡後漫步街區。

▲也與世界冠軍合作推出精品咖啡。

日本全家便利商店表示，希望將「全家公園 麻布台旗艦店」打造成一處不僅提供日常的購物功能，更以成為一家讓顧客「光是順道拜訪就能感到樂趣」、兼具便利與好玩的便利商店。

▲3COINS推出超狂「雨傘窗簾」。（圖／翻攝自3COINS官網）

而知名百元品牌「3COINS」也持續推出許多討論度超高的商品，隨著極端天氣到來，夏天越來越熱，品牌推出可抗UV的「雨傘窗簾」，不但可以綁在自己的雨傘上，甚至不影響傘具收起，還隨時可拆，讓網友直呼超狂。

▲還有相片印表機。（圖／翻攝自3COINS官網）

同時，品牌也推出手掌大小的「相片印表機」，只要使用手機連線就能快速印出，除了相片外，還有貼紙、磁鐵布料熱轉印等專用相片紙，多種玩法也讓許多網友直呼想收藏。

同時，「3COINS」台灣首店也計畫於今年8月進駐台北西門商圈「誠品生活武昌」，並計劃推出台灣限定商品，結合在地消費需求，打造更貼近台灣市場的購物體驗。

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）