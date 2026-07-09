台東熱氣球7/10下午起連3天取消　最美星空音樂會延期

▲2026台灣國際熱氣球嘉年華受到颱風影響取消部分日期活動。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

強烈颱風巴威逐漸進逼，台東縣政府今(9)日宣布，2026台東博覽會7月10日、11日戶外展演及夜間活動取消。此外，台灣國際熱氣球嘉年華鹿野高台各項活動7月10日下午起至12日全日取消、7月11日晚間台東最美星空音樂會延至8月16日。

▲台東博覽會10日至11日戶外展演與相關活動取消。（圖／記者蔡玟君攝）

縣府表示，2026台東博覽會展期自7月3日至8月20日，全縣共有23個展區，並規劃周末踩街嘉年華、馬戲特區戶外展演及夜間光雕展演等，考量強烈颱風巴威恐帶來風雨，經整體評估後，決定取消7月10日、11日戶外展演及相關夜間活動，以維護觀眾、演出團隊、工作人員及相關設備安全。

至於室內展場部分，文化處表示，將依台東縣政府停班停課公告辦理，最新訊息也將即時公布於台東博覽會官方網站、社群平台，請民眾於前往展區前先行確認最新資訊。

▲台灣國際熱氣球嘉年華10日上午造型球照常展演，但取消繫留體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣國際熱氣球嘉年華則取消7月9日晚間國際地標光雕音樂會，而10日上午場造型球展演照常辦理，繫留體驗取消。7月10日下午場至7月12日全日鹿野高台活動取消，包括周邊活動及台東特色館A、B館皆不開放。

其他調整活動包括7月11、12日自然醒慢活祭夏日療癒祭延至7月25、26日原場地辦理；7月11日台東最美星空音樂會大武場延至8月16日原場地辦理。縣府提醒，颱風期間，請民眾避免前往海邊、河岸、山區及其他戶外高風險區域，並留意自身安全。