TEA TOP「西瓜系列」第2杯半價　初韻2款酪梨飲買3送1

▲TEA TOP全新「西瓜系列」共推出4款飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

TEA TOP第一味推出「西瓜系列」，共有4款消暑飲品，明（13日）起至31日指定門市搶先上市，期間同品項第2杯半價。另外，麻古茶坊、初韻的「酪梨系列」明起回歸，初韻可享買3送1優惠。

TEA TOP西瓜系列以西瓜原汁搭配烏龍茶、綠茶，有「西瓜烏龍」、「奶蓋西瓜烏龍」、「西瓜綠茶」與「奶蓋西瓜綠茶」共4款，每杯65元起，價格依北中南部不同。

業者表示，西瓜原汁全台限量8000瓶，新品明天起至31日於台北萬隆、台中精誠、台中逢甲、台中北平、南投竹山、草屯碧山、潭子頭張、台中工學及潭子潭興等9家門市開賣，期間同品項第2杯半價，單筆限購2組。

TEA TOP也於你訂線上平台祭出限時優惠，31日前「青茶3Q+粉粿奶茶」雙杯100元、「柳橙綠茶+橙香白毫烏龍」雙杯134元。

▲TrueWin初韻「酪梨系列」回歸。（圖／TrueWin初韻提供）

此外，TrueWin初韻「酪梨優格」、「芝士奶蓋酪梨」上市，每杯85元，7月31日前此系列任搭買3送1。

麻古茶坊「酪梨芒果甘露」也將在明日開賣，酪梨冰沙結合牛奶、芒果果粒及綠茶凍，甜感可選「標準」、「提升」及「減低」3種，北部、中部、東部每杯90元，南部85元。麻古新竹園區F12P1、F12P7商場未販售。