ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

TEA TOP「西瓜系列」第2杯半價　初韻2款酪梨飲買3送1

▲▼TEA TOP第一味推出全新「西瓜系列」。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP全新「西瓜系列」共推出4款飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

TEA TOP第一味推出「西瓜系列」，共有4款消暑飲品，明（13日）起至31日指定門市搶先上市，期間同品項第2杯半價。另外，麻古茶坊、初韻的「酪梨系列」明起回歸，初韻可享買3送1優惠。

TEA TOP西瓜系列以西瓜原汁搭配烏龍茶、綠茶，有「西瓜烏龍」、「奶蓋西瓜烏龍」、「西瓜綠茶」與「奶蓋西瓜綠茶」共4款，每杯65元起，價格依北中南部不同。

業者表示，西瓜原汁全台限量8000瓶，新品明天起至31日於台北萬隆、台中精誠、台中逢甲、台中北平、南投竹山、草屯碧山、潭子頭張、台中工學及潭子潭興等9家門市開賣，期間同品項第2杯半價，單筆限購2組。

TEA TOP也於你訂線上平台祭出限時優惠，31日前「青茶3Q+粉粿奶茶」雙杯100元、「柳橙綠茶+橙香白毫烏龍」雙杯134元。

▲▼TrueWin初韻「酪梨系列」回歸。（圖／TrueWin初提供）

▲TrueWin初韻「酪梨系列」回歸。（圖／TrueWin初韻提供）

此外，TrueWin初韻「酪梨優格」、「芝士奶蓋酪梨」上市，每杯85元，7月31日前此系列任搭買3送1。

麻古茶坊「酪梨芒果甘露」也將在明日開賣，酪梨冰沙結合牛奶、芒果果粒及綠茶凍，甜感可選「標準」、「提升」及「減低」3種，北部、中部、東部每杯90元，南部85元。麻古新竹園區F12P1、F12P7商場未販售。

關鍵字： 美食情報 美食雲 TEA TOP第一味 TrueWin初韻 麻古茶坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【櫃姐崩潰】台中唯一營業百貨！　漢神開門「人潮擠爆」

推薦閱讀

雙流、北大武山步道明起重開

雙流、北大武山步道明起重開

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

桃園宇內溪、後慈湖今休園整理

桃園宇內溪、後慈湖今休園整理

肯德基賣「脆雞飯」40門市限定　德克士推「青檸泰泰系列」

肯德基賣「脆雞飯」40門市限定　德克士推「青檸泰泰系列」

海鮮控玩大馬柔佛必訪！老牌現撈龍蝦餐廳

海鮮控玩大馬柔佛必訪！老牌現撈龍蝦餐廳

TEA TOP「西瓜系列」第2杯半價　初韻2款酪梨飲買3送1

TEA TOP「西瓜系列」第2杯半價　初韻2款酪梨飲買3送1

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

開箱東部最美「山嵐圖書館」

樸實簡單卻讓人難忘！中和35元乾拌麵

「奇萊山屋」8月試營運　亮點搶先看

日本連鎖品牌「屋台壽司」7/29開幕

獨／信義區人氣拉麵店7月底熄燈

埔里4萬坪花園渡假村！住進水上花屋

日本新幹線頂級艙等10月啟用　享獨立包廂

福隆沙雕季「史瑞克」完整無損　最快7/13重新開放

凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」

僅2.9顆星依然排滿人！台中老牌牛雜湯　

熱門行程

最新新聞更多

雙流、北大武山步道明起重開

雲林低調漁村藏不限時玩水景點！

速食店優惠券整理　21風味館買1送1、摩斯套餐79元起

巴威吹掀陽明山小油坑候車亭

嘉義深夜炭火烤肉！已飄香超過一甲子

韓國「百年土種蔘雞湯」進軍南台灣

桃園宇內溪、後慈湖今休園整理

肯德基賣「脆雞飯」40門市限定　德克士推「青檸泰泰系列」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366