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minini人氣角色變身4款甜甜圈　買分享盒送造型扇

▲▼Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini。（圖／記者蕭筠攝）

▲Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini推出4款甜甜圈。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

Krispy Kreme首度聯名「LINE FRIENDS minini」，4位人氣角色變身限定口味甜甜圈，還有造型扇、迷你提袋、盲盒公仔等4款限量周邊，7月16日起至9月9日限時開賣，7月18日前買minini分享盒再送原味糖霜甜甜圈1盒。

Krispy Kreme此次以minini的圓潤造型、鮮明色彩做為靈感推出4款角色甜甜圈，「草莓甜心conini」為愛心造型結合草莓糖霜、草莓奶油餡；「玉米拿鐵selini」有著玉米外型，內餡填入玉米卡士達；「焦糖牛奶lenini」搭配棉花糖及牛奶糖水滴巧克力；「柑橘可可bnini」加入特濃巧克力醬、橙皮丁，並點綴巧克力球。4種皆為67元。

同時販售2款minini分享盒，6入320元含minini甜甜圈3個、綜合口味3個；12入520元含minini甜甜圈3個、綜合口味9個。

▲▼Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini。（圖／記者蕭筠攝）

▲造型扇共有5款，每周推出1款。

▲▼Krispy Kreme聯名LINE FRIENDS minini。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷你提袋及盲盒公仔各有2款造型。

Krispy Kreme也推出4款限量聯名周邊，「貼紙包」含8張角色造型貼紙，16日起購買minini甜甜圈可以69元加購，單筆限購1組；「造型扇」一共5款，16日起每周四推出1款，買minini分享盒就送1支，8月20日起改為隨機贈送，送完為止。

「迷你提袋」及「盲盒公仔」各有2款造型，分別於7月30日、8月20日起，買minini分享盒可加價89元、159元購買，款式隨機，單筆限購1組。

新品上市，7月15日前加入Krispy Kreme官方LINE帳號，16日可獲得好友新品券，18日前憑券購買minini分享盒再送原味糖霜甜甜圈一盒，買6送6、買12送12。聯名期間買minini甜甜圈任一顆搭配大杯飲品現折15元。

▲▼beard papa’s本月找來迷客夏聯手推出新口味「娜杯紅茶拿鐵」，同時開賣「芒果乳酪泡芙」，人氣派皮「QQ麻糬派」、「脆糖耶克」也同步回歸。（圖／beard papa’s提供）

▲beard papa's聯名迷客夏推出新口味「娜杯紅茶拿鐵泡芙」。（圖／beard papa's提供）

beard papa's本月限定販售迷客夏聯名「娜杯紅茶拿鐵泡芙」，選用斯里蘭卡盧哈娜產區茶葉製成鮮奶油內餡，每顆85元起；季節新口味「芒果乳酪泡芙」，內餡為芒果醬及果粒搭配卡士達、鮮奶油和起士乳酪，每顆85元起，限定門市販售。

beard papa's還有2款人氣派皮回歸，「QQ麻糬派」可搭配香草卡士達、娜杯紅茶拿鐵和芒果乳酪內餡，每顆90元起，限定門市販售；「脆糖耶克」可搭配娜杯紅茶拿鐵內餡或芒果乳酪內餡，每顆85元起，限定門市販售。

即日起於beard papa's任一門市購買「娜杯紅茶拿鐵系列泡芙」2顆，可獲得1張「迷客夏卡士達奶酪加料券」，送完為止。

關鍵字： 美食情報 美食雲 Krispy Kreme LINE FRIENDS minini beard papa’s 迷客夏

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