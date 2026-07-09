開箱全台最美「山嵐圖書館」　享落地窗閱讀區、免費看電影

▲台東縣立圖書館總館外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台東報導

台東縣立圖書館總圖今年4月完工啟用後，成為當地閱讀與文化地標，多元化的閱讀座位、豐富圖書館藏，還有半開放式視聽娛樂包廂，可以免費租借電影在此欣賞，《ETtoday新聞雲》實際開箱，告訴你這座全台最美「山嵐圖書館」魅力。

▲整體建築以山嵐為意象。（圖／記者蔡玟君攝）

▲圖書館大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼台東縣立圖書館總圖的「縱谷閱讀區」。（圖／記者蔡玟君攝）

台東縣立圖書館總圖由建築師張樞規劃設計，以「山嵐」為意象，將東岸的山巒與雲霧等自然地景轉化為建築語彙，並連通舊館，打造與在地環境共生的明亮空間。挑高4層樓的大廳是走進書香的入口，加入原民圖騰藝術品妝點，並提供智慧化設備與數位服務，方便旅客一覽館內圖書館藏或借閱。

書架陳列設計也加入台東意象，如「高台閱讀區」，還有挑高4層樓，結合座位、展覽、選書空間的「縱谷館藏閱讀區」等，讓旅客閱讀之餘，也能細細感受圖書館的建築魅力。

▲▼圖書館閱讀座位多元。（圖／記者蔡玟君攝）

室內以「全齡共享」為理念，設有親子閱讀區、青少年閱讀區、樂齡及報刊區及多媒體視聽區等多元場域，但記者實際走訪後，認為最吸引人的，或許是那些散落在館內不同形式的閱讀座椅，讓民眾能以最舒服自在的方式沉浸書海裡。

▲▼有落地窗前的個人座位，也有適合唸書、辦公的並排座。（圖／記者蔡玟君攝）

圖書館整體建築通透敞亮，整面落地窗景前是保有舒適距離的單人座，讓喜歡有邊界感的人能在此享受個人閱讀時光；想要唸書、辦公，也有一格格並排的座位區，有插座也有明亮燈光，每每造訪，都可看到許多學生在此用功。

除了各種人文、哲學、自然等書籍，館內還設有一處「漫畫區」，不僅搜羅在台灣擁有高知名度的整套日本動漫作品，也能看到台灣當代知名漫畫家的著作，讓看漫畫也能了解台灣的創作實力。

▲多媒體視聽區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼親子閱讀區。（圖／記者蔡玟君攝）

館內的多媒體視聽區則規劃一座座圓形半開放式包廂，許多家長會帶著小朋友來此租借動畫、電影在此欣賞，一個人則有個人座位可使用。既然為全齡共享，當然少不了親子閱讀區，親子閱讀區必須脫鞋進入，建築師以星空、樹木、起伏山丘為意象設計，充滿童趣的空間，更吸引小朋友在此停留。

▲▼台東探索館免費參觀。（圖／記者蔡玟君攝）

閱讀之餘，推薦旅客也可走訪附設於台東縣立圖書館總圖內的「台東探索館」，210坪的空間宛如一本立體的台東入門書，從當地記憶與文化出發，透過具情感連結的敘述與聲音影像，展現獨有的原民文化、地貌，讓民眾更快認識這片土地。

▲▼位於台東縣立圖書館總圖內的鷗咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

圖書館內也設有一間「鷗咖啡」，讓民眾能帶上從圖書館借閱的書籍，在這裡點份輕食、咖啡，坐在落地窗前享受閱讀時光。