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公館微酒香珍珠泡芙超夯！脆度直逼千層酥　卡士達餡會爆漿

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

公館商圈巷弄內的「人性甜點 Humanity Sweets」，一處顯眼的藍色貨櫃屋從營業時間開始就一直在排隊，完全吸引住了我們的目光，貨櫃屋上方掛著一個圓圓的招牌，畫著一顆撒滿珍珠的泡芙。我站在隊伍裡，看著前面的人一個個接過紙袋，那種快輪到我了的期待感，是排隊美食才有的特殊心理戰，輪到我點餐，看著黑板上密密麻麻的泡芙口味清單，選擇困難症瞬間發作！

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交通資訊
最推薦的方式是搭乘捷運，至「捷運公館站」從4號出口步行，路程約5～8分鐘即可抵達；雖然公館商圈路幅較窄，但周邊設有「水源市場停車場」或「自來水園區停車場」，都在步行可及的範圍內。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

外觀
走近店面，那醒目的藍色貨櫃外觀，周圍綠意盎然的盆栽，讓這間小小的外帶店顯得格外溫馨，前方滿滿的排隊人潮，我們也跟著排隊購買了。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

菜單
店內環境簡約，主要以外帶形式為主，泡芙的製作過程透明，來到這裡，選擇障礙絕對是必經之路！口味選擇超多，還有提供冰淇淋口味。購買4顆贈外帶提袋，購買6顆贈保冰袋。點餐窗口不大，黑板菜單直接掛在攤位前，手寫字跡清晰可愛，因為店面空間有限，沒有內用座位，所有客人都是現場排隊、現點現做、然後站在外面或找附近享用。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

公館商圈一直都是高手雲集的區域，附近有台灣大學、人潮眾多的商圈、市集與咖啡館，因此也孕育出不少特色甜點品牌，而人性甜點則是近幾年討論度相當高的一家。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

推薦美食

珍珠香草原味75元（微量酒香）
來到人性甜點必點的就是泡芙系列，口味選擇真的超級多，其實我每一種都想試試看，只是吃了一整天之後真的吃不下了，只能選一種口味來試試，就選了最多人買的珍珠香草原味來試試。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

泡芙外殼是整顆甜點裡最讓人驚艷的部分，表皮呈現深金棕色，烤製的紋路清晰可見，帶著餅皮特有的粗糙顆粒感，咬下去的瞬間一聲脆響，外殼的酥脆程度遠超一般泡芙，更接近千層酥皮的層次感，一層一層地在嘴裡碎開，帶著奶油烘烤過的焦香。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

外層能看到明顯層層堆疊的酥皮結構，烘烤後呈現漂亮的金黃色澤，上方再鋪滿黑糖珍珠，視覺效果直接拉滿，還沒入口就已經先獲得不少好感。咬下第一口時，最先感受到的是泡芙酥皮發出的酥脆聲響，外層帶有千層派特有的層次感，酥香中又伴隨濃郁奶油香氣，接著香草卡士達開始緩緩流出，內餡份量非常有誠意。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

幾乎每一口都能吃到滿滿餡料，卡士達的質地滑順細膩，爆漿的內餡真的蠻難吃得漂亮，因為會爆出滿滿的卡士達內餡，微微的酒香氣味，珍珠提供的是另一種口感層次，Q彈中帶著黑糖香氣，與卡士達結合後有點甜，最好二人一起分享比較剛好。

心得感想
站在人性甜點門口排隊的那段時間，也和旁邊的學生聊聊，其實他們也是第一次吃，三人一起享用也是點珍珠香草原味。拿到手時是最佳品嚐時間，冰冰的內餡搭配酥脆的外殼，比較適合嗜甜的朋友，喜歡吃甜點的朋友可以試試。

▲▼人性甜點。（圖／VIVIYU小世界授權提供）

人性甜點

地址：台北市中正區文盛里羅斯福路三段316巷5號
營業時間：14：30－19：30（周一公休）

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格粉絲團

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本文作者

viviyu

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