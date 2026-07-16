與正寬法師共創菜單！台中漢神限定蔬食餐廳　重現韓國寺剎飲食

撰文攝影／VIVIYU小世界、整理／實習記者陳莉玟

位於台中北屯全新時尚地標，漢神洲際購物廣場內的「樂蔬LE SHU 台中漢神洲際店」，最大的不凡亮點，就在於它破天荒攜手了紅遍全球、曾榮獲Netflix《主廚的餐桌》專題報導的韓國寺剎飲食當代代表，「正寬法師」共創料理，蔬食不再只是傳統的素食，而是一場尊重時令、保留天然食材原始風貌的當代藝術美食。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通

購物中心設有大型地下停車場，停車空間相當充足，從國道一號下中清交流道後約10分鐘即可抵達。可搭乘台中捷運綠線至「文心崇德站」，於「捷運文心崇德站（崇德路）」公車招呼站搭乘12（含延）、58（含副）、127延及700路公車至「台中洲際棒球場」公車招呼站下車。

菜單

韓國寺剎飲食文化已有千年以上歷史，強調順應四季節氣、尊重自然、減少加工，透過最簡單純粹的方式呈現食材本質，而被譽為韓國寺院料理代表人物的正寬法師，更曾受到國際媒體與世界各地美食家高度關注，此次樂蔬LE SHU與正寬法師合作，將這份飲食哲學融入菜單之中，讓台灣消費者也能透過餐桌感受「從土地到餐桌」的飲食理念。

內用環境

▲半開放式的廚房更可以看見大廚們身著雪白制服、神情專注地雕琢著每一道料理，乾淨衛生的程度無懈可擊。

門口散發著溫暖橙黃光芒的藝術裝飾柱，表面採用細緻的魚鱗紋路編織設計，宛如東方文化中吉祥的祥雲或錦鯉之鱗，在現代化的百貨商場中營造出一種靜謐、高雅且極具儀式感的用餐氛圍。

精緻的洗石子地板、高雅的米白色沙發椅，搭配頭頂上一盞盞設計感十足的微光吊燈，讓人在落座的瞬間，彷彿洗去了都市商場的喧囂，心情自然而然地沉靜下來。

推薦美食

在樂蔬LE SHU，每一道餐點的設計都遵循著正寬法師「與自然和諧共生」的理念，捨棄了所有加工素料，僅以最新鮮的產地鮮蔬、菇類、堅果與天然漢方草本入菜，這次點選了一整桌極具代表性的明星品項，從開胃的溫潤飲品、繽紛的鮮果沙拉，到炭烤串燒、極致奢華的黑松露系列都吃到了。

堅果燕麥飲

▲入口後帶有自然燕麥甜味，質地濃醇滑順，沒有額外負擔感，作為整套餐的開場相當適合。

酪梨鮮果沙拉

色彩繽紛的擺盤令人眼睛一亮，滿滿的酪梨切片鋪在綜合生菜上，四周點綴著草莓、橙肉、藍莓、奇異果等多種新鮮水果，以及腰果提供的堅果香氣層次，醬汁的酸度適中，讓整道沙拉層次分明，越吃越清爽。

覆盆子糖醋猴頭菇

每一塊碩大的猴頭菇都被均勻包裹上了醬汁，上方點綴著飽滿的金黃腰果與鮮紅的辣椒片，酸甜平衡，不同於傳統糖醋的單一甜酸。

炭烤猴菇串

猴頭菇切成恰到好處的適口大小，中間穿插著鮮甜的黃椒與青椒，經過精心炙烤，豆皮和猴頭菇的外表帶有一層微微的酥焦感。

番茄培根捲

表面刷上鹹甜適中的特製秘傳照燒醬汁，並大氣地撒上大量白芝麻，一口咬下，外層櫛瓜的清脆與照燒醬，小番茄在口中瞬間「爆汁」，滾燙且酸甜的茄汁在口中炸裂，與外層的鹹甜醬汁完美中和。

川粵小炒皇

融合川菜與粵菜特色，利用多種蔬食食材爆炒，香氣十足，入口後帶有鑊氣與辛香料層次，十分下飯，也有點像是素食版的客家小炒。

星洲肉骨茶

以蔬食方式重新詮釋南洋經典料理，湯頭濃郁卻清爽。裡頭豪邁地放滿了巨大的頂級猴頭菇、金黃的玉米筍、鮮甜的櫛瓜薄片以及多款野生蕈菇，胡椒香氣鮮明，喝起來溫潤順口。

黑松露醬香炒飯

以紅藜麥、黑米等穀類取代一般白米炒製而成，在視覺上多彩豐富，口感上也比一般炒飯更有嚼勁與層次感。入口米飯很有嚼勁與彈性，炒飯粒粒分明，充分吸附黑松露醬香。

芝麻黑松露生煎包

白瓷長盤上整齊排列著三顆白胖飽滿、頂部點綴著黑芝麻的生煎包。外皮煎至金黃酥脆，底部有著讓人難以抗拒的焦脆感，咬開後內餡蕈菇深邃香氣在口中，皮是屬於比較厚實口感的。

桂花心太軟

飽滿紅潤的去核紅棗，中間鑲入軟糯Q彈的純米年糕，浸潤在散發著晶瑩光澤的特製桂花蜜糖水中，帶著桂花的花香氣息，也是我平常就很喜歡的點心。

反沙紅糖花生冰沙

精緻的古風瓷碗中，堆疊著如雪山般細緻、呈現淡淡奶茶色的現磨花生冰沙，上方淋上了濃郁奪目的古法紅糖蜜與碎花生粒，花生顆粒增添口感層次，冰涼爽口又富有台灣味。

心得感想

這次在樂蔬LE SHU最大的感受，就是完全顛覆過去對蔬食餐廳的印象，以往許多人認為蔬食較為清淡或單調，但樂蔬透過不同烹調技巧與食材搭配，成功展現出豐富且多變的味覺層次，尤其猴頭菇系列料理與黑松露料理表現尤其亮眼，不僅保留食材原始風味，更透過創意手法讓每道菜都充滿驚喜。

樂蔬LE SHU．台中漢神洲際店

地址：台中市北屯區崇德路三段865號5F

電話：04－24223336

營業時間：平日午餐11：30－14：45、假日午餐11：00－15：00｜晚餐17：00－21：00

＊部落客《VIVIYU小世界》現有經營：部落格、粉絲團

【你可能也想看】

►公館客製化割包！五種肥瘦比例任選 麵皮口感柔軟香氣足

►曼谷老城區互動式博物館！泰服免費穿 鄰近大皇宮順遊也方便

►799元「泰國蝦、螃蟹小鮑魚」無限供應！桃園越式火烤吃到飽