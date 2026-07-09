老爺酒店線上旅展「餐券買10送1」　住礁溪露營車送早餐　

▲礁溪老爺露營車體驗券將開搶，入住送早餐。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

老爺酒店集團宣布從17日中午12點起推出線上旅展優惠，包括全台據點住宿優惠，還有聯合餐飲券買10送1。如知本老爺酒店9月全新改裝回歸，推出旅展限定雙人一泊二食7500元，買10張送1張；礁溪老爺「露營車體驗套券」入住還送早餐。



老爺酒店集團此次推出全台12家老爺餐廳通用的「聯合餐飲券」每張2080元，享買10張送1張，從頂級百匯到精緻異國料理皆可彈性體驗。



住宿優惠方面，礁溪老爺特別推薦「露營車體驗套券」，一套2張售價1萬3598元，每張可享平日雙人體驗得天露營車一晚含翌日野營早餐；還有「悠然假期三天兩夜」專案，洋式標準套房平日雙人入住兩晚1萬7300元，含翌日早餐及一晚雲天自助晚餐，限量500套。

▲台東知本老爺酒店9月改裝回歸。

而預計於9月全新改裝回歸的知本老爺酒店，此次推出限量販售的「開幕三天兩夜限定券」優惠價9999元，精緻客房雙人連住兩晚含早餐，並提供台東車站或機場至飯店的來回接駁服務。此外，「知本老爺雙人一泊二食住宿券」旅展限定價7500元，享買10張送1張，並限時加碼10月31日前入住，每房加贈500元館內消費抵用金。

▲台中大毅老爺行旅。



老爺行旅系列同樣規劃多元選擇。台中大毅老爺行旅推出「4998元旅人／綠光客房住宿套券」，一套2張，可享雙人入住旅人或綠光客房，每張入住再贈「吉合製茶」指定手搖飲品2杯。南港老爺行旅則主打「旅人客房住宿券」每張2800元，買10張再送1張。

▲雲朗觀光集團推出「雲朗聯合住宿券」。（圖／業者提供，下同）

雲朗觀光集團則從即日起至7月21日為止推出線上旅展，包含每張售價2200元的明星商品「雲朗聯合住宿券」、萬元有找的雲品山景客房住宿，以及君品酒店茶苑牛排套餐券。

深受市場青睞的指標商品「雲朗聯合住宿券」，今年持續以每張2200元的價格登場，主打彈性使用與多館別配置。使用1張可雙人入住「翰品酒店高雄」雅緻客房或「兆品酒店嘉義」雅緻、經典客房一晚，亦可加價400元入住「品文旅礁溪」文漾家庭房。

▲君品酒店示意圖。

使用2張可升級入住「君品酒店」雅緻客房、「翰品高雄」豪華套房並加贈紅酒、「兆品嘉義」和式房或寶桑町屋日式町屋雙房，亦可加價400元入住「品文旅礁溪」樂旅小閣樓。使用3張可入住「君品酒店」行政客房，並享翰林軒VIP Lounge輕食飲料禮遇。

▲蘇卡利漫活示意圖。

而使用4張雲朗聯合住宿券可享雙人平日入住雲品溫泉酒店「經典山景客房」，搭配丹彤早餐兩客。使用9張住宿券可解鎖頂級品牌「蘇卡利漫活」的山盟或不朽客房，享下午茶、晚餐、早餐各兩客的一泊三食假期。