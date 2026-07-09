日本人氣「小森林動物甜甜圈」快閃台北　買再送貓咪餅乾

▲日本人氣甜點「Forecipe（フォレシピ）」登台快閃，帶來招牌小森林動物甜甜圈。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本人氣甜點「Forecipe」（フォレシピ）首度進行海外快閃，7月11日起限時3周登台，招牌「小森林動物甜甜圈」結合立體小熊、兔子，造型可愛去年熱賣超過52萬顆；期間購買指定商品並追蹤官方IG，即送「午睡貓咪造型餅乾」。

▲熊熊宇治抹茶甜甜圈是人氣口味之一。

Forecipe招牌甜點「小森林動物甜甜圈」採用100%日本國產小麥，不經油炸，口感濕潤，同時加入杏仁粉提升整體香氣，甜甜圈散發淡淡堅果香氣，上頭還有立體小熊、兔子，如同動物從中探出頭的模樣，造型可愛擄獲各年齡層消費者青睞，去年累積銷量突破52萬顆。

此次登台販售品項有「熊熊宇治抹茶甜甜圈」、「兔兔草莓甜甜圈」、「熊熊巧克力甜甜圈」、「熊熊焦糖甜甜圈」，每個130元；同時提供「熊熊宇治抹茶甜甜圈3入組」，每盒450元，也備有禮盒包裝，加購價25元。

Forecipe將於7月11日至31日快閃新光三越台北信義新天地A11，期間購買小森林動物甜甜圈並追蹤官方IG，即送「午睡貓咪造型餅乾」1份，送完為止。

Forecipe快閃店資訊

地點：新光三越台北信義新天地A11 B2

時間：7月11日 - 31日

營業時間：周一至四、周日11:00~21:30；周五、六11:00~22:00

▼Forecipe的甜點造型可愛。（圖／業者提供）



▲首爾三大烤肉名店「囕盈豚」將登台，暫定8月進駐大巨蛋。

另外，繼金豬食堂後，首爾3大烤肉名店之一的「囕盈豚」（남영돈）也將被引進台灣，預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕。

「囕盈豚」（남영돈）與「夢炭」、「金豬食堂」並列為首爾3大烤肉名店，是一家擁有30年歷史的炭火烤豬肉店，因BTS、SEVENTEEN等韓星造訪而聲名大噪，招牌是嚴選豬頸肉與豬頰肉，以炭火燻烤鎖住肉汁，餐廳還會附贈5種醬料搭配享用。

囕盈豚已由開展餐飲集團取得代理權，台灣首店預計下半年進駐台北大巨蛋商場，暫定8月開幕，餐廳占地80坪，規劃了90個座位，詳細菜單與價格仍未公開。