旭集台中店第二波訂位早上9點開搶　可預約8/9至9/9餐期

▲旭集台中店今天開幕，同時加碼開放「2個月內」訂位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

沒搶到旭集台中大遠百店開幕首月座位的民眾別氣餒，第二波搶位大戰今日登場，今天上午9點開放網路訂位，10點電話預約，想預約8月9日到9月9日的饕客務必定好鬧鐘。

旭集台中大遠百店今日正式開幕，前1個月的訂位已滿，為了解決當地民眾訂不到位的苦惱，業者決定今天開始將預約開放到兩個月，也就是再開放8月9日到9月9日的餐期，上午9點開放網路預約，10點可以用電話訂位。

除了台中大遠百店，全台各家分店也是開放「2個月內」訂位，開放日以月份+2計算，例如7月10日可預訂9月10日（含）前、7月20日可預訂9月20日（含）前之訂位。此外，因應大小月天數差異，當月最後1日開放「月份+2月」之最後1日（含）前訂位，例如6月30日可預訂8月31日（含）前。

▲蟹肉海膽空氣春捲。（圖／記者黃士原攝）

旭集台中大遠百店是全台第8家分店，為了帶給在地饕客最具文化底蘊的餐飲體驗，推出這裡才吃得到的15道限定料理。首先是邀請米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」主廚許文杰設計「本鮪中腹澤庵手捲」、「蟹肉海膽空氣春捲」。

▲本鮪中腹澤庵手捲。（圖／記者黃士原攝）

蟹肉海膽空氣春捲以極薄春捲皮高溫酥炸，包覆鮮甜海膽與鮮美蟹肉，外酥內嫩，在輕盈酥香與濃郁海味間取得完美平衡；本鮪中腹澤庵手捲則選用油脂細緻的黑鮪魚腹肉，搭配日本赤醋壽司飯與炭烤海苔，並以醃漬蘿蔔增添爽脆口感。

▲水梨昆布締比目魚壽司（下）、蜜柑鰤魚握壽司（右）、稻燒鰹魚握壽司（上）、日本紫魷握壽司（左）。（圖／記者黃士原攝）

旭集也特別推出多款融入台中在地特色的限定料理，「水梨昆布締比目魚壽司」以日本傳統的日高昆布熟成工法，去除比目魚多餘水分，使其肉質緊實鮮甜，再佐以水梨泥與辣椒醬特製的果香辣醬；「千切筍冷羹」則巧妙解構台中老街區的靈魂小吃「大麵羹」，將韭菜、菜脯與開陽轉化為日式冷羹醬汁，搭配最適合冷吃的大坑鮮脆綠竹筍。

▲麻薏蝦仁串炸。（圖／記者黃士原攝）

「麻薏蝦仁串炸」以新鮮麻薏葉包裹蝦仁酥炸，蝦肉鮮甜襯以麻薏獨有的微苦清香。「牽絲香芋人形燒」選用大甲芋頭與奶油製成細緻芋泥餡，包裹莫札瑞拉起司製成人形燒。

其他限定料理還有「蜜柑鰤魚握壽司」、「稻燒鰹魚握壽司」、「日本紫魷握壽司」、「星鰻若筍卷」、「北海道濃醇牛乳聖代」、「香盈哈密瓜聖代」，以及「翠川」、「朱鈴」、「玄焙」3款調酒。

▲台北君悅酒店凱菲屋推出台南美食季。（圖／台北君悅酒店提供）

另外，凱菲屋8月30日前推出呷台南美食活動，餐廳同步獻上多道府城好味道，包括現沖牛肉湯、四神湯、鍋燒意麵、乾炒鱔魚意麵、炸蝦捲、擔仔麵與鹽水意麵、玉井愛文芒果冰，以及糯夫米糕、鮮蒸蝦仁肉圓與阿美嬤紅茶奶的招牌料理。

活動期間預訂凱菲屋可享4人同行1人免費，用餐填寫問券再送黃金燒鵝、茶苑雙人午晚餐、凱菲屋平假日雙人午晚餐等餐券。