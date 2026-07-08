巴威逼近「大稻埕夏日節蜘蛛人」先撤　河岸燈飾暫停展出

▲台北市觀傳局今（8日）宣布，將暫時撤除「2026大稻埕夏日節」蜘蛛人大型裝置與河岸燈飾。（圖／IG@chih07090616提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



記者彭懷玉／台北報導

強颱巴威持續逼近台灣，台北市觀傳局今（8日）宣布，為確保民眾安全及活動設施完整，將暫時撤除「2026大稻埕夏日節」蜘蛛人大型裝置與河岸燈飾，待颱風過後再視天候及場地狀況重新設置。



「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，首度攜手國際人氣IP「蜘蛛人」，在淡五號水門廣場、延平河濱公園及迪化街商圈設置大型裝置藝術與主題燈飾，已吸引不少民眾搶先拍照打卡。



觀傳局表示，因巴威颱風逐漸接近台灣，為避免強風造成設施受損或危及民眾安全，將先行拆除蜘蛛人大型裝置及河岸燈飾，後續將視颱風及天候狀況安排復原，重新展出時間將公布於台北旅遊網及官方社群平台。

▲「2026野柳石光夜訪女王」7月9日至11日暫停開放三天。（圖／北觀處提供）



另外，北觀處稍早宣布，「2026野柳石光夜訪女王」活動將於7月9日至11日暫停開放三天，相關燈光裝置將同步熄燈。已購票之遊客，可選擇於原購票單位申請全額退票。

北觀處表示，7月12日晚間是否恢復開放，將依颱風動態及燈區復原狀態滾動式調整，最新消息請隨時關注「野柳石光夜訪女王」活動官網公告。