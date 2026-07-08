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印尼「凱娜克咖啡」桃園店明開幕　5款飲品限時買1送1

▲▼凱娜克咖啡台灣第3間門市落腳新光三越桃園站前店。（圖／凱娜克咖啡提供）

▲凱娜克咖啡台灣第3間門市落腳新光三越桃園站前店。（圖／凱娜克咖啡提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

印尼最大連鎖咖啡品牌「Kenangan Coffee（凱娜克咖啡）」桃園店明（9日）開幕，限時4天5款飲品買1送1，全門市加碼1個月大杯冰沙免費升級特大杯。

凱娜克咖啡第3間門市「新光桃站時光店」落腳新光三越桃園店，明天開幕，12日前購買凱娜克拿鐵、叩叩娜鐵、柳丁C美式、白茉輕雪拿鐵或白茉輕乳茶共5款飲品，同品項買1送1。業者表示，若有颱風假，開幕活動將延長2日，詳情依官方公告為主。

▲▼凱娜克咖啡台灣第3間門市落腳新光三越桃園站前店。（圖／凱娜克咖啡提供）

▲凱娜冰系列一共有6口味。

凱娜克咖啡同時開賣「凱娜冰系列」，有「招牌凱娜冰」、「摩卡凱娜冰」、「莓果可可凱娜冰」、「海鹽焦糖輕雪凱娜冰」、「靜岡抹茶凱娜冰」與「莓果B凱娜冰」，大杯119元至129元、特大杯139元至149元。

新品上市，凱娜克咖啡全台3門市7月13日至8月13日全系列任一口味免費升級特大杯。

凱娜克咖啡2017年發跡於印尼，以咖啡豆產國、冠軍咖啡豆與平均百元價格優勢搶攻市場，全球超過1300家門市。招牌品項為加入印尼棕櫚糖的凱娜克拿鐵，獨特風味創下24小時賣出10萬杯的驚人銷量。

凱娜克咖啡今年4月進軍台灣，主打「美式覺醒」與「美式時光」2款配方豆，再以高壓萃取製程義式咖啡機確保品質。還推出台灣限定「輕雪白拿鐵系列」，有使用乳脂調飲的「抹茶輕雪拿鐵」、「白茉輕雪拿鐵」，用重乳調製的「十勝奶蓋系列」以及「咖啡師美式系列」等。

▲丸亀製麵跨足燒肉丼！「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

▲丸亀製麵旗下「山牛將」2號店插旗台北。（圖／丸亀製麵提供，下同）

另外，丸亀製麵旗下丼飯品牌「YAKINIKU YAMAGYU 山牛將」去年8月登台，1號店進駐新光三越台南小北門店，經過近1年準備開出2號店，地點落腳台北統一時代百貨，預計8月開幕。

2017年誕生於日本的「山牛將」，是丸亀製麵母公司「東利多控股」旗下燒肉品牌，主打「堆疊的牛肉帶來飽足感與幸福感」的燒肉丼，店鋪堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法，將肉汁封存、炭香上身，打造一碗香氣四溢的燒肉丼。

台灣山牛將提供牛肉與豬肉2種肉品，搭配特選越光米的丼飯組合，最低159元即可輕鬆享受現烤燒肉丼飯。除了招牌原味燒肉吃法，可選擇添加特製蔥鹽或麻辣配料變換口味，更有受小朋友喜愛的咖哩口味燒肉飯。

▲山牛將堅持使用每日現切原肉（非重組肉），透過強火烤肉技法將肉汁封存。

關鍵字： 美食情報 美食雲 凱娜克咖啡 山牛將

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