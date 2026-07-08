雲朗旅展2200元起住星級飯店　小鹿文娛抽大阪、廈門免費住宿

▲雲朗觀光「2026夏季線上旅展」即日起至7月21日開賣。（圖／雲朗觀光提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻暑假旅遊與夏季旅展商機，旅宿業者紛紛祭出住宿優惠。雲朗觀光推出夏季旅展，招牌「聯合住宿券」每張2,200元起，可入住雲品溫泉酒店、君品酒店等旗下品牌；小鹿文娛則推出會員限定活動，入住指定館別就有機會抽中日本大阪、廈門鼓浪嶼住宿券。

▲「雲朗聯合住宿券」每張2,200元，住一晚烏來蘇卡利漫活需用9張券，含早餐、晚餐及下午茶。



雲朗觀光「2026夏季線上旅展」即日起至7月21日登場，實體旅展則於7月17日至20日在台北世貿一館舉行。今年最受矚目的仍是每張2,200元的「雲朗聯合住宿券」，一張即可雙人入住翰品酒店高雄或兆品酒店嘉義，也可加價入住品文旅礁溪；若持4張住宿券，則可入住雲品溫泉酒店經典山景客房，含雙人早餐，或入住君品酒店豪華客房。

▲若持4張住宿券，則可入住君品酒店豪華客房。



此外，雲品溫泉酒店也推出旅展限定住宿券，其中經典山景客房最低8,800元起，若想升級湖景度假，尊榮湖景客房平日一泊二食每張18,888元起，豪華湖景套房則為28,888元起。餐券部分，君品酒店茶苑推出雙人牛排套餐券1,880元，可享16盎司爐烤肋眼牛排或威靈頓牛排等星級料理。

▲小鹿文娛鎖定暑假出遊族群推出會員限定活動。（圖／小鹿文娛提供，下同）



除了旅展優惠，小鹿文娛則鎖定暑假出遊族群推出會員限定活動，即日起至8月31日，入住花蓮、台中、台南及墾丁指定館別並完成指定任務，即有機會抽中日本大阪FAWN HOTEL或廈門鼓浪嶼坊間行舍三天兩夜住宿券（不含機票），7、8月各抽出一名幸運得主。

▲廈門鼓浪嶼坊間行舍。



小鹿文娛同步祭出會員住宿優惠，透過官網預訂指定館別，平日連住兩晚以上輸入優惠碼「SUMMER」可再享95折；7、8月壽星還可憑LINE優惠券兌換免費早餐，希望吸引旅客安排暑假國旅，也為下一趟海外旅行暖身。