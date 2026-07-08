旭集台中店15道限定料理一次看　首推米其林一星聯名菜

▲旭集台中店明天開幕。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

饗賓餐旅旗下「旭集和食集錦」明天正式進駐台中大遠百8F，今日搶先曝光15道限定料理，除了台中麻薏、芋頭、綠竹筍入菜，還有2道米其林一星「吉兆割烹壽司」聯名菜色，以及3款限定調酒。

明天開幕的旭集台中大遠百店是全台第8家分店，為了帶給在地饕客最具文化底蘊的餐飲體驗，推出這裡才吃得到的15道限定料理。首先是邀請米其林一星餐廳「吉兆割烹壽司」主廚許文杰設計「本鮪中腹澤庵手捲」、「蟹肉海膽空氣春捲」。

▲蟹肉海膽空氣春捲。（圖／記者黃士原攝）

▲本鮪中腹澤庵手捲。（圖／記者黃士原攝）

蟹肉海膽空氣春捲以極薄春捲皮高溫酥炸，包覆鮮甜海膽與鮮美蟹肉，外酥內嫩，在輕盈酥香與濃郁海味間取得完美平衡；本鮪中腹澤庵手捲則選用油脂細緻的黑鮪魚腹肉，搭配日本赤醋壽司飯與炭烤海苔，並以醃漬蘿蔔增添爽脆口感。

▲水梨昆布締比目魚壽司（下）、蜜柑鰤魚握壽司（右）、稻燒鰹魚握壽司（上）、日本紫魷握壽司（左）。（圖／記者黃士原攝）

旭集也特別推出多款融入台中在地特色的限定料理，「水梨昆布締比目魚壽司」以日本傳統的日高昆布熟成工法，去除比目魚多餘水分，使其肉質緊實鮮甜，再佐以水梨泥與辣椒醬特製的果香辣醬；「千切筍冷羹」則巧妙解構台中老街區的靈魂小吃「大麵羹」，將韭菜、菜脯與開陽轉化為日式冷羹醬汁，搭配最適合冷吃的大坑鮮脆綠竹筍。

▲麻薏蝦仁串炸。（圖／記者黃士原攝）

▲牽絲香芋人形燒。（圖／記者黃士原攝）

「麻薏蝦仁串炸」以新鮮麻薏葉包裹蝦仁酥炸，蝦肉鮮甜襯以麻薏獨有的微苦清香。「牽絲香芋人形燒」選用大甲芋頭與奶油製成細緻芋泥餡，包裹莫札瑞拉起司製成人形燒。

▲星鰻若筍卷。（圖／記者黃士原攝）

旭集堅持嚴選日本產地海鮮，「蜜柑鰤魚握壽司」選用近年大受歡迎的日本愛媛特產魚；「稻燒鰹魚握壽司」則是靜岡名物，以「稻草燒」技法大火炙燒；「日本紫魷握壽司」採用日本青森紫魷魚製成握壽司。「星鰻若筍卷」把星鰻炙燒逼出焦香，包覆特製綠竹筍炊飯，並刷上炙燒醬添味。

▲北海道濃醇牛乳聖代及香盈哈密瓜聖代。（圖／記者黃士原攝）

▲向經典黑糖珍奶致敬的「玄焙」。（圖／記者黃士原攝）

此外，旭集首度與日本第一霜淇淋品牌「NISSEI日世」聯名，推出「北海道濃醇牛乳聖代」及「香盈哈密瓜聖代」。另外，飲品區還有3款限定調酒，分別是以台中綠川景色為靈感的「翠川」、取材紅豆銅鑼燒的「朱鈴」，以及向經典黑糖珍奶致敬的「玄焙」。

▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯供應多款嚴選季節海鮮。（圖／台北文華東方提供）

另外，台北文華東方酒店「文華Café」主打Semi-Buffet，自助吧無限供應各種頂級食材，像是生蠔、鮑魚與龍蝦，主餐則會隨著季節變換，最新一季「平日午間饗．吃．吧」新菜有嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬、香煎刺花斑佐羅勒番茄醬、炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁、爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及X.O.醬波士頓龍蝦。

周五至周日的「周末午間鮮．吃．吧」主餐選擇包含嫩煎雞腿捲佐百香果奶油醬汁、香煎莫瑞鱈佐香柚蛤蜊醬汁與爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬。

迎接暑假來臨，即日起至8月31日，兩位成人於周一至周四到文華Café享用「平日午間饗．吃．吧」，即免費招待1位12歲以下兒童1份「拿坡里義大利麵」，自助式活力健康沙拉吧與精品級手工甜點也同樣能無限享用。