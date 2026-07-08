巴威來襲活動異動懶人包　九份紅燈籠祭延期、淡水魯夫提前撤場

▲巴威颱風來勢洶洶。（圖／氣象署提供）



記者彭懷玉／台北報導

強颱巴威持續逼近台灣，中央氣象署預估未來幾天風雨將逐漸增強，各地景點、節慶活動也陸續宣布延期、休園或暫停開放。包括福隆國際沙雕藝術季、九份紅燈籠祭、通霄沙雕藝術節，以及九九峰園區、台東熱氣球等皆受到影響，而「2026淡江航海趣」今天確定提前於7月9日結束。

▲「福隆國際沙雕藝術季」7月9日至12日全面關閉。（圖／福容大飯店福隆店提供）



新北

福隆國際沙雕藝術季、福隆海水浴場

7月8日前正常開放

7月9日至12日全面關閉

7月13日視天候及海況評估是否恢復開放

主辦單位表示，因應巴威颱風接近及外圍環流可能帶來的長浪影響，2026福隆國際沙雕藝術季已提前啟動防颱應變措施，在沙雕展區周圍堆築約2至3公尺高的防護沙牆，以降低長浪對沙雕作品造成的衝擊，全力維護展區及作品安全。

▲新北九份紅燈籠祭原訂7月10日登場，確定會延期。（圖／新北市觀旅局提供）



九份紅燈籠祭

原訂7月10日登場，確定延期，新日期尚未公布。

▲淡水「2026淡江航海趣」原訂展至7月12日，今天確定提前於7月9日結束。（圖／新北市觀旅局提供）



淡江航海趣（淡水金色水岸）

原訂展至7月12日，提前於7月9日結束。



台北

本草派對

原訂7月11日至12日在大稻埕永樂廣場舉辦，延期至8月29日至30日，後續購票資訊將另行公布。



桃園

桃園地景藝術節

展區預計7月10日到15日暫停開放，預計16日恢復。



新竹

司馬庫斯

因山區安全考量，7月9日下午2時起至7月11日預警性休園，恢復開園時間將視天候及道路狀況另行公告，已預訂住宿旅客將由業者主動聯繫。



苗栗

通霄沙雕藝術節

7月10日至11日休園兩天，後續是否恢復開放，將依天候另行公告。

台中

和平區公所宣布，全面管制通往雪山坑步道及熱門景點「巨人之手」路段，請民眾及遊客切勿前往。

另外，退輔會宣布，武陵農場、清境農場、福壽山農場從7月9日12時起預警性休園，將視天候狀況重新開園營業。

▲福壽山農場。（圖／記者彭懷玉攝）



南投

九九峰園區

高空氦氣球：即日起至14日暫停營運



「甲蟲森友會」免費講座取消、DIY生態瓶體驗維持正常舉辦。



宜蘭

太平山國家森林遊樂區

因應巴威颱風來襲，考量聯外道路及園區道路恐因豪雨封閉，7月9日中午12時起預警性休園，園區內8條步道同步封閉，包括見晴懷古步道、翠峰湖環山步道、台灣山毛櫸步道等；蹦蹦車最後班次為上午10時30分，太平山俱樂部最後導覽場次為上午10時50分，之後園區採「只出不進」。

10條自然步道

此外，宜蘭分署轄下10條社區型自然步道，包括林美石磐步道、聖母登山步道、松羅步道、新寮瀑布步道等，將於7月9日下午5時起暫停開放；羅東林業文化園區則將配合宜蘭縣政府停班停課公告同步休園。

台東

台灣國際熱氣球嘉年華

7月9日光雕音樂會照常舉行；7月10日上午造型球展演照常，但繫留體驗取消；7月10日下午至12日鹿野高台活動全面取消，周邊活動及台東特色館同步暫停開放。另外，綠島打卡點自7月8日起暫停開放，其餘打卡點7月9日起陸續進行防颱整備。

由於颱風路徑及強度仍有變化，各活動是否恢復辦理，仍須視天候狀況調整。建議民眾出發前先留意各景點及活動官方粉絲專頁最新公告，避免撲空；颱風期間也應避免前往海邊、山區及溪流等高風險地區，以維護自身安全。