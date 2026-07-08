夏季旅展「韓國1.6萬起、沖繩2萬有找」　訂郵輪送機票＋住宿

▲雄獅旅遊搶攻下半年旅遊熱潮，打造「滑雪」與「郵輪」夏季旅展雙主題專區。（圖／雄獅旅遊提供）

記者彭懷玉／綜合報導

STE台北夏季旅展將於7月17日至20日在世貿一館登場，雄獅、五福同步祭出旅展優惠，其中以日本、韓國最殺，韓國最低1.65萬元起、日本沖繩與首爾都有2萬元有找；長程則有美西7日4萬元有找、法國8日5.99萬元等，是下半年出國撿便宜的好時機。

▲▼韓國釜山佛國寺紅楓絕景；漫步泰國暹羅古城，感受古建築的壯麗雕琢。（圖／五福旅遊提供）



短程方面，五福祭出最低價韓國團。「釜慶真好玩5日」不走人蔘、保肝購物站，安排海岸列車、佛國寺、甘川洞文化村，再加韓式烤肉吃到飽，旅展價16,500元起；泰國「趣泰國5日」升等五星飯店，一口價17,900元；「日本元氣沖繩5日」19,999元即可暢遊美麗海水族館、首里城等熱門景點。

▲MSC地中海郵輪。（圖／MSC提供）



雄獅則主打首爾、郵輪自由行。「首爾半自助5日」免2萬元即可成行；MSC榮耀號東京自由行5日，陽台艙同樣免2萬元；沖繩4日入住那霸希爾頓，每人23,888元起；馬來西亞入住四季酒店5日24,999元起。

長程商品也祭出甜甜價。雄獅推出「美西漫遊洛杉磯7日」走訪好萊塢星光大道等經典景點，旅展價4萬元有找，德國浪漫大道8日64,900元起、埃及10日69,888元起；五福則祭出「法國首選8日」伴自由59,900元，以及澳洲指定團第二人最高折2萬元等早鳥優惠。

▲雪梨跨年煙火等商品熱銷，相關訂單已延伸至明年春節。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊表示，東北亞以「秋楓」季節商品最熱銷，系列行程銷售已突破5成；長線則受「儀式感經濟」帶動，旅客偏好雪梨跨年煙火、北歐追極光等兼具稀缺性與情感價值的深度體驗，相關訂單已延伸至明年春節。

▲2025年冬季滑雪團報名人數較去年成長3成，親子客群明顯增加。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅觀察，滑雪已從小眾運動轉為冬季熱門旅遊，2025年冬季滑雪團報名人數較去年成長3成，親子客群明顯增加，也帶動溫泉、美食等複合式行程成長。此外，雄獅持續布局郵輪市場，除推出日本、地中海、紐澳等「飛航郵輪（Fly Cruise）」商品外，旅展期間預訂獨家東南亞「挪威郵輪翡翠號」航程，即加贈雙人單程香港機票及住宿。

▲獨家東南亞「挪威郵輪翡翠號」航程。（圖／雄獅旅遊提供）

此外，今年兩家旅行社也提前布局秋冬與跨年市場。雄獅主打賞楓、滑雪及郵輪行程，「郵輪榮耀號東京自由行5日」限定陽台艙免2萬，並搶先開賣2027跨年煙火、春節商品，早鳥預購最高折1萬元；五福則鎖定日本賞楓、韓國楓葉及郵輪假期，MSC榮耀號日本航線祭出每房最高折萬元優惠，吸引想提前規劃跨年與寒假出遊的旅客。