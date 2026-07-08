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辻利茶舗推5款水果系飲品甜點　大苑子開賣榴槤芒果冰沙

▲▼辻利茶舗推出期間限定「芒夏茶韻」系列。（圖／辻利茶舗提供）

▲辻利茶舗推出期間限定「芒夏茶韻」系列。（圖／辻利茶舗提供）

記者蕭筠／台北報導

辻利茶舗明起推出期間限定「芒夏茶韻」系列，以芒果、百香果結合宇治抹茶、炒立焙茶及小倉煎茶，打造5款水果系飲品及甜點。另外，大苑子也有新品「榴槤芒果冰沙」，全台限量3500杯。

▲▼辻利茶舗推出期間限定「芒夏茶韻」系列。（圖／辻利茶舗提供）

▲左至右為「初夏百香‧抹茶漂浮」、「芒夏蕨餅‧果昔漂浮」。

辻利茶舗「芒夏茶韻」系列有4款新飲品，「芒夏蕨餅煎茶」、「初夏百香焙茶」以芒果、百香果搭配煎茶、焙茶，再分別放進芒果蕨餅及百香果果凍，限冷飲，每杯145元。

「芒夏蕨餅‧果昔漂浮」，以芒果果昔、果肉及蕨餅為基底，搭配抹茶霜淇淋與手作茶筅餅乾；「初夏百香‧抹茶漂浮」是抹茶冰沙結合百香煎茶凍、抹茶霜淇淋，2款皆為215元。

甜點「芒夏茶韻・盛夏百匯」則是芒果蕨餅、果丁、抹茶香堤、鮮奶油、抹茶霜淇淋及特製糰子堆疊，每杯245元。

▲▼大苑子「榴槤芒果冰沙」 。（圖／大苑子提供）

▲大苑子「榴槤芒果冰沙」全台限量3500杯。（圖／大苑子提供）

另外，大苑子也推出限量「榴槤芒果冰沙」，以愛文芒果冰沙為基底加入黃金榴槤，中杯99元，明起至20日限時12天開賣，全台限量3500杯。

大苑子7月會員限定活動，於指定區間使用APP「專屬跟喝券」，累積消費大杯愛文芒果冰沙滿5張，可免費再喝一杯；新加入會員可獲得火龍果翡翠買1送1券及50元折價券。

關鍵字： 美食雲 美食情報 辻利茶舗 大苑子

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