平日午餐兩人同行「1位兒童免費」　文華Café暑期優惠登場

▲文華Café「週末午間鮮．吃．吧」海鮮餐檯供應多款嚴選季節海鮮。（圖／台北文華東方提供）

記者黃士原／台北報導

台北文華東方酒店Semi-Buffet「文華Café」以高品質自助餐檯聞名，迎接暑假來臨，即日起至8月31日，兩位成人至文華Café享用「平日午間饗．吃．吧」，即招待1位12歲以下兒童免費用餐。

台北文華東方酒店「文華Café」主打Semi-Buffet，自助吧無限供應各種頂級食材，像是生蠔、鮑魚與龍蝦，主餐則會隨著季節變換，最新一季「平日午間饗．吃．吧」新菜有嫩煎宜蘭豪野鴨胸佐覆盆莓紅酒醬、香煎刺花斑佐羅勒番茄醬、炙烤屏東黑豚菲力佐柑橘醬汁、爐烤日本A3和牛紐約客搭配百里香醬汁及X.O.醬波士頓龍蝦。

▲香煎刺花斑佐羅勒番茄醬。（圖／台北文華東方提供）

周五至周日的「周末午間鮮．吃．吧」主餐選擇包含嫩煎雞腿捲佐百香果奶油醬汁、香煎莫瑞鱈佐香柚蛤蜊醬汁與爐烤日本F1和牛菲力佐勃根地紅酒醬。

迎接暑假來臨，即日起至8月31日，兩位成人於周一至周四到文華Café享用「平日午間饗．吃．吧」，即免費招待1位12歲以下兒童1份「拿坡里義大利麵」，自助式活力健康沙拉吧與精品級手工甜點也同樣能無限享用。

▲台北君悅酒店凱菲屋推出台南美食季。（圖／台北君悅酒店提供）

另外，台北君悅酒店凱菲屋將多家台南在地名店美味端上吃到飽餐台，即日起至8月30日推出「凱菲屋．呷台南」美食活動，餐廳同步獻上多道府城好味道，包括現沖牛肉湯、四神湯，以及陪伴台南人成長的鍋燒意麵、乾炒鱔魚意麵、炸蝦捲、擔仔麵與鹽水意麵、玉井愛文芒果冰。

呷台南活動期間，預訂凱菲屋可享4人同行1人免費，用餐填寫問卷再送黃金燒鵝、茶苑雙人午晚餐、凱菲屋平假日雙人午晚餐等餐券。