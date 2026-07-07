北投老爺嚐「綠星之宴」！45種在地食材上桌　還能走進產地體驗

▲北投老爺主廚陳裕民、陽明春天主廚薛永鴻親自走訪農場，尋找低干預耕作的食材。（圖／攝影師陳柏安，北投老爺酒店提供）



記者彭懷玉／台北報導

永續不只是餐桌上的口號，更成為旅行的一部分。北投老爺酒店攜手米其林綠星蔬食品牌「陽明春天」，並串聯經濟部產業發展署、台灣設計研究院「T22設計振興地方產業計畫」，推出全新餐飲策展「草山饌｜綠星之宴」，以45種來自關渡平原至七星山沿線的在地食材，濃縮北投風土，帶領饕客展開一場從土地到餐桌的五感旅程。

▲北投老爺採購多達400公斤的陽明山桶柑，展現深耕在地的決心。（圖／攝影師陳柏安，北投老爺酒店提供）

這場歷時14個月籌備的合作，由北投老爺主廚陳裕民與陽明春天主廚薛永鴻共同研發10道蔬食料理，親自走訪農場尋找低干預耕作食材，並以陽明山桶柑、綠竹筍、猴頭菇等在地風味入菜，希望讓每一道料理都能訴說土地故事，而非只是品嚐美食。

▲北投老爺酒店一樓餐廳享用「草山饌｜綠星之宴」。（圖／記者彭懷玉攝）

北投老爺酒店總經理溫志偉強調，飯店海拔約100公尺，陽明春天海拔465公尺，之間雖有著365公尺的高度落差，但雙方對在地農業的共識，讓距離化為零。他提及，這不只是一次期間限定活動，而是將永續理念融入飯店日常的長期實踐。

此次也攜手在地農友合作，實際採購多達400公斤的陽明山桶柑，展現深耕在地的決心，並透過循環再製餐盤、風土食材地圖等設計，讓旅客從餐具、視覺到味蕾，都能感受永續的價值。

▲▼開胃小點手作玫瑰康普茶、在地小黃瓜泥搭配芝麻脆片等，口感清爽適合夏天享用；湯品有蔗香清潤三珍蕈菇湯、松露金湯堅果濃湯可選擇。（圖／記者彭懷玉攝）



「綠星之宴」的開胃小點以在地小黃瓜泥搭配芝麻脆片，輔以手作玫瑰康普茶拉開清爽序幕；熱前菜「發酵芥菜剁椒綠竹筍」展現豐厚層次；湯品有蔗香清潤三珍蕈菇湯、松露金湯堅果濃湯可選擇，主菜更結合頂級猴頭菇與草山桶柑乾的酸甜底蘊，回甘悠長，甜點部分，則有草山柑杜拜巧克力塔和福爾摩莎水果塔；飲品可選阿里山精品咖啡拿鐵或果乾茶。

▲▼絲瓜慢萃初榨橄欖油燉飯、主餐「猴頭菇、草山柑果、酸菜發酵」；草山柑杜拜巧克力塔和水果塔、阿里山精品咖啡拿鐵。（圖／記者彭懷玉攝）

特別的是，用餐客人掃描「雙好設計」地圖上的QR code，便能透過影像紀錄深入看見這45種食材背後的農場風光與農作故事。

此外，飯店同步推出「入山之行」體驗，包含「發酵餐桌體驗」與運用當季植物進行的「藍曬創作」，邀請旅人親自走入北投農村，認識食材產地與地方文化，讓永續旅行從餐桌一路延伸至山林之間。

▲▼法式經典料理融入花雕、陳皮與梅干菜，米其林一星Circum-夏季菜單登場。（圖／記者黃士原攝）



另外，米其林一星餐廳Circum-夏季菜單近日登場，這次主廚希望透過世界熟悉的法式經典料理，加進華人熟悉的花雕、陳皮、甜酒釀、梅干菜、鹹檸檬、醬油與辛香料的味道，讓熟悉的味道融入其中，讓東方風味與飲食美學，在Circum-以另一種方式被品嚐。

草山饌｜綠星之宴 The Green Star Feast

活動場次：7月11日、7月18日、7月25日及 8月1日（限定四天晚餐時段獨家販售）

套餐售價：每位 3,680 元 + 10%服務費（包含10道星級料理與佐餐飲品）

專屬伴手禮：隨餐附贈「吉饗柳橙酥、草山柑風味鹽、草山柑康普茶」