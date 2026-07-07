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凱菲屋8/30前「4人同行1人免費」　明天限量開賣餐券買1送1

▲台北君悅酒店凱菲屋推出台南美食季。（圖／台北君悅酒店提供）

▲台北君悅酒店凱菲屋推出台南美食季。（圖／台北君悅酒店提供）

記者黃士原／台北報導

今年暑假，台北君悅酒店凱菲屋將多家台南在地名店美味端上吃到飽餐台，於7月8日至8月30日推出「凱菲屋．呷台南」美食活動，活動期間預訂凱菲屋享4人同行1人免費，明天上午10點30分還有限量50組的凱菲屋餐券買一送一。

「凱菲屋．呷台南」美食活動明天登場（至8/30），餐廳同步獻上多道府城好味道，包括現沖牛肉湯、四神湯，以及陪伴台南人成長的鍋燒意麵、乾炒鱔魚意麵、炸蝦捲、擔仔麵與鹽水意麵、玉井愛文芒果冰。

▲台北君悅酒店凱菲屋推出台南美食季。（圖／台北君悅酒店提供）

▲糯夫米糕與鮮蒸蝦仁肉圓。（圖／台北君悅酒店提供）

此外，台南3大人氣名店也帶來招牌料理，糯夫米糕「招牌麻油豬軟骨米糕」有別於台南經典肉燥米糕，透過「燉米糕」料理手法，嚴選台南後壁種植的長糯米（熟成舊米）、富含膠質的豬肩胛軟骨，經8小時燉煮後完美吸附麻油、米酒與脂香精華；「鮮蒸蝦仁肉圓」特選台南善化溫體母豬胛心肉，揉合白蝦蝦仁於在來米米漿清蒸，搭佐自製清甜柴魚醬油膏；「阿美嬤紅茶奶」則把阿薩姆紅茶及決明子與牛奶，調和出特有的甘醇風味。

7月8日至8月30日活動期間，預訂凱菲屋可享4人同行1人免費，用餐填寫問券再送黃金燒鵝、茶苑雙人午晚餐、凱菲屋平假日雙人午晚餐等餐券。活動首日（7月8日）上午10點30分還有凱菲屋餐券買一送一，限量50組。

▲「漢來海港」7月31日前推出「黑奢甜點季」。（圖／漢來美食）

▲黑巧克力慕斯。（圖／漢來美食提供）

另外，漢來美食旗下Buffet品牌「漢來海港」7月31日前推出「黑奢甜點季」，攜手日本新世代巧克力大師小拔知博研發出6款限定甜點，「黑巧克力慕斯」強調可可本身的濃郁香氣與純粹表現，「紅寶石香草蛋糕」以莓果色澤與香草風味，呈現視覺與味覺兼具的清爽甜點；「開心果巧克力」以巧克力慕斯搭配櫻桃果香與開心果香緹，呈現濃郁與果香交織的層次感。

▲「漢來海港」7月31日前推出「黑奢甜點季」。（圖／漢來美食）

▲百香芒果巧克力。（圖／漢來美食提供）

「百香芒果巧克力」以白巧克力為基底，融合百香果與芒果酸甜，帶出清爽明亮的熱帶風味。「花生果仁糖夾心巧克力」以堅果香氣與巧克力厚度打造豐富口感；「柚子焦糖夾心巧克力」則以柑橘清香搭配焦糖甜韻，呈現酸甜平衡的風味結構。

關鍵字： 美食雲 凱菲屋

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