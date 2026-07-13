德島鳴門漩渦必搭觀潮船！近看巨渦直徑最大能超過20公尺

撰文攝影／周花花、整理／實習記者温筌

說到最知名的德島景點，前往鳴門海峽看「鳴門漩渦」，這個行程絕對是榜上有名。「鳴門漩渦（鳴門の渦潮）」是發生在日本鳴門海峽的漩渦奇景，名列「世界三大潮流」之一，由於鳴門海峽兩側瀨戶內海、紀伊水道之間有潮位時間差，當快速潮流和慢速海水碰撞時，就會產生漩渦景觀。若是遇到大潮時，最快流速可以達到20公里的時速，漩渦直徑最大也可能超過20公尺，形成壯觀的鳴門漩渦。

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觀賞方式

主要欣賞鳴門漩渦的方式有兩種，「大鳴門橋遊步道渦之道」是從橋上的透明玻璃往下看，鳴門漩渦觀潮船則是搭船近距離欣賞。兩者是截然不同的體驗，觀賞地點、門票費用也都不一樣，時間充裕的人不妨兩者都去，看自己比較喜歡哪個，但如果時間有限的話，會更推薦搭乘「鳴門漩渦觀潮船」，雖然價格比較高，但景觀的震撼度也更厲害。

鳴門漩渦觀潮船比較

鳴門海峽沿岸有好幾家鳴門漩渦觀潮船業者，單論做功課時的研究，鳴門漩渦觀潮船差別在於乘船地點、船隻大小，成人價格大多都是2000円起（約新台幣396元），若要搭乘更高級的船，船票價格才會升到2500至3000円（約新台幣495至594元）。

鳴門漩渦最佳時間

鳴門漩渦觀潮船的出發時間，會根據每天漲退潮情況而有所不同，不管哪家業者，只要有官網的，每天都會在網站上公布觀賞鳴門漩渦最佳時間，大家出發前可再次確認。最推薦選擇大潮的時候來搭船，這個時間看到的鳴門漩渦就會最壯觀。

鳴門漩渦觀潮船

▲這家不用提前預約，隨時來基本上都能搭上船，但會建議至少提早15分鐘抵達，先買好船票才安心。

▲有設置小商店，可以買到鳴門海峽德島特產、伴手禮

等到乘船時間到的時候，跟著指示依序上船即可，共有室內船艙座位、甲板站席兩種選擇，如果想要欣賞更震撼的鳴門漩渦，推薦站在甲板上體驗最佳；容易暈車暈船的人，可自行準備暈車藥。鳴門漩渦觀潮船航程時間共20分鐘，出海後不久就會來到大鳴門橋下的觀賞位置，船長會根據鳴門漩渦發生的情況隨時移動船隻，所以不管你最初選擇站在哪一面，都能看到震撼景色。

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