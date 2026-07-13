愛上布拉格「奧捷雙國」慢旅行　世界遺產與湖光山色一次收藏

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

奧地利與捷克，一直是歐洲旅遊的人氣經典路線。無論是阿爾卑斯山腳下的湖光山色、充滿童話氛圍的小鎮，還是擁有千年歷史的古城，都讓人忍不住想放慢腳步細細探索。近年不少深耕歐洲旅遊的業者，也逐漸從過去「多點踩線」的安排，轉向更重視住宿品質與停留時間的慢旅行規劃，讓旅人不用天天打包行李，真正感受中歐的迷人魅力。





▲布拉格有「歐洲露天博物館」美譽，整座城市被指定為世界文化遺產。

在布拉格連續住宿三晚，是最受歡迎的安排之一，少了頻繁移動，多了自在漫遊的時間，可以清晨漫步查理大橋，欣賞伏爾塔瓦河畔的晨曦；午後走進舊城廣場，看天文鐘報時、欣賞街頭藝人演出；傍晚再登上布拉格城堡，俯瞰由紅瓦屋頂交織而成的百塔之城。若住宿再升等五星飯店，不僅旅程更加舒適，也讓旅行多了一份悠閒與質感。





▲布拉格舊市政廳，牆上整點報時的天文古鐘，廣受遊客喜愛。

除了深度停留，愈來愈多行程也加入具有儀式感的特色體驗。例如搭乘布拉格玻璃遊船，一邊享用午餐、一邊欣賞兩岸歷史建築緩緩倒映河面；再安排一場典雅的下午茶，在百年古城中享受片刻悠閒，讓旅行不只是拍照打卡，更能沉浸在布拉格獨有的生活節奏。





▲世界遺產庫倫諾夫的城堡與彩繪塔，隨便拍都是風景明信片。

奧捷之所以令人心神嚮往，還因為沿途串聯了眾多世界遺產。捷克的庫倫洛夫，以中世紀古堡、蜿蜒河道和橘紅屋頂聞名，被譽為世界最美童話小鎮之一；布拉格歷史城區完整保存波希米亞王朝的文化風貌，每一步都是歷史。





▲維也納的熊布朗宮，散發巴洛克皇家的金碧氣派，享有「美泉宮」之稱。

跨越國境來到奧地利，維也納歷史城區展現昔日帝國首都的華麗氣勢，薩爾斯堡則融合巴洛克建築、音樂文化與《真善美》的電影場景，成為中歐最具代表性的城市之一。





▲薩爾茲堡是電影《真善美》的背景地，主角及孩子們在米拉貝爾宮與花園高唱Do-Re-Mi之歌。

追求大自然夢幻美景的人，更不能錯過德奧邊界的國王湖。清澈如鏡的湖水映照阿爾卑斯群山，搭船航行其間，船夫吹響小號，樂音在山谷間形成著名的「國王湖回音」，唯美的畫面叫人畢生難忘，也成為造訪德奧地區最具代表性的體驗之一。





▲緊鄰德國與奧地利的國王湖，倒映著阿爾卑斯群山，被喻為德國最美湖泊。







▲奧地利的哈斯達特，是全球最美的小鎮之一，人與自然的完美調和讓此地榮登世界遺產。

真正令人回味的旅行，從來不是景點愈多愈好，而是有無足夠的時間感受每座城市的溫度。若正規劃奧捷之旅，不妨優先選擇結合布拉格連住三晚、五星住宿、玻璃遊船午餐、下午茶體驗，以及世界遺產巡禮的慢旅行行程，在更舒適的節奏中，收藏中歐最經典的人文風景與山水美景。

●推薦行程：

國王湖的回音~愛上布拉格.奧捷雙宮10天

升等布拉格五星三晚、布拉格玻璃船巡遊午餐、加贈布拉格下午茶

（11／21、12／23特別安排聖誕巿集）

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・特別安排入住布拉格三晚、維也納二晚

・深入捷克大城小鎮，搭配維也納+薩爾茲堡~奧地利雙城風華

・浪漫的多瑙河、仙境般的湖區風情

・世界遺產庫倫洛夫、黛絲小鎮

・貝希特斯加登鹽洞探秘之旅

・維也納豬肋排風味、波希米亞風味餐、溫泉風味料理、奧地利鄉村菜

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