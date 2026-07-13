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連休卡位提前開搶　搭「精品星悅」直奔山口祕境

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊

今年中秋、雙十連休，想避開人潮、玩點不一樣？不妨把目光從熱門城市轉向日本本州最西端的山口縣；搭乘星悅航空，直奔山口秘境，一次收藏最震撼的自然絕景、歷史古城與道地美食。

來自日本的星悅航空，以精品航空定位，在日本顧客滿意度調查中屢獲高度肯定，從台北直飛北九州，從關門海峽的海底人行道可直抵下關，距離山口更近，這也是前往山口縣最快且最方便的航線。
 

▲▼ 山口縣,日本,旅遊,自然景觀,古城,溫泉,美食,中秋,雙十連休,星悅航空,秘境,北九州。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲CNN力推元乃隅神社，山口一生必去的絕景。

山口縣擁有許多令人驚嘆的世界級景觀，其中最不能錯過的，便是擁有123座鮮紅鳥居綿延海岸的元乃隅神社。朱紅色鳥居沿著山坡一路延伸至湛藍日本海，形成令人屏息的夢幻景色。
 

▲▼ 山口縣,日本,旅遊,自然景觀,古城,溫泉,美食,中秋,雙十連休,星悅航空,秘境,北九州。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲秋芳洞鐘乳石、黃金柱景觀，令人驚嘆大自然的鬼斧神工。

另一處自然奇觀，則是日本最大鐘乳石洞～秋芳洞，歷經數十萬年形成的鐘乳石、石筍與石柱，搭配洞內四季恆溫的舒適環境，讓人彷彿走進大自然雕刻出的地下藝術殿堂。
 

▲▼ 山口縣,日本,旅遊,自然景觀,古城,溫泉,美食,中秋,雙十連休,星悅航空,秘境,北九州。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲萩城城下町樸實寧靜，洋溢古老的日式風情。

除了自然景色，也可漫步於充滿江戶時代風情的萩城下町，白牆町屋、武家屋敷與古老街道完整保留昔日城下町風貌，彷彿穿越回數百年前的日本。造訪古色古香的山口縣，不妨安排一次和服體驗，著名料亭菜香亭，可換上典雅和服，在日式庭園與百年建築間，留下最具日本味的旅行紀念。
 

▲▼ 山口縣,日本,旅遊,自然景觀,古城,溫泉,美食,中秋,雙十連休,星悅航空,秘境,北九州。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲菜香亭日式庭園和服體驗，每一張照片都充滿濃濃和風氛圍。

山口向來以河豚料理聞名，是日本品嚐河豚的人氣勝地之一；而來自山口縣旭酒造的獺祭清酒，更是許多清酒愛好者心中的夢幻逸品，細膩優雅的酒香，讓饕客一試難忘。旅途中再搭配三晚不同特色溫泉住宿，在泡湯放鬆之餘，細細品味山口的人文與飲食魅力，讓身心都獲得療癒。

無論是想利用中秋、雙十連休安排一趟輕鬆假期，或是週六出發悠閒漫遊，都能選擇適合自己的行程。搭乘星悅精品航空直飛北九州，以最快速度深入山口祕境，欣賞世界級絕景、漫步古街、體驗和服、享受溫泉與美食，一次感受日本最迷人的自然與文化風景，為今年連假留下最值得珍藏的旅行回憶。

●推薦行程：
北九州+山口漫遊４+1日
9/24(中秋連休)、10/8(雙十連休)
元乃隅神社、萩城下町巡禮、秋芳洞‧黃金柱、和服體驗、３溫泉饗宴
https://reurl.cc/Em3WRv

北九州+山口漫遊５+1日
9.10月週六出發
https://reurl.cc/epenOb

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 山口縣 日本 旅遊 自然景觀 古城 溫泉 美食 中秋 雙十連休 星悅航空 秘境 北九州

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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