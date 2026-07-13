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懂玩的人都這樣安排！克.斯.蒙五大必體驗一次收藏

文／七逗旅遊網　圖／鳳凰旅遊
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲十六湖國家公園，四季景色皆有不同。

近年愈來愈多人走訪巴爾幹半島，但真正玩得深入、玩得舒服，其實關鍵不在去了幾個國家，而是行程如何安排。市面上已有旅行業者以「雙國家公園、雙米其林、三纜車、四遊船、五星五晚」作為規劃概念，把克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙地內哥羅三國最值得體驗的自然風景、文化歷史與住宿美食一次串聯，讓旅程不只是走馬看花，而是真正沉浸在巴爾幹的迷人魅力。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲克爾卡國家公園擁有石灰岩地形獨特的湖泊、峽谷、河流、瀑布等景色。

提到克羅埃西亞，絕不能錯過兩座世界級國家公園。十六湖國家公園以湖泊、瀑布與森林交織出的翡翠秘境聞名，更是UNESCO世界自然遺產；另一座克爾卡國家公園，擁有層層飛瀑與蜿蜒溪流，沿著木棧道漫步，每一步都是明信片般的風景。若行程能完整安排兩座國家公園，甚至涵蓋十六湖的上、下湖區，再搭配遊船體驗，不僅能更有效率地欣賞景色，也能保留充足時間細細感受大自然的壯麗。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲白色城牆圍繞紅瓦建築，杜布羅尼克就像亞得里亞海上的珍珠一樣閃爍。

有些風景，只有登高才能真正感受到它的震撼。近年不少高品質行程會安排三段纜車體驗，讓旅人輕鬆登上最佳觀景點。杜布羅尼克登山纜車，將古城紅瓦、城牆與亞得里亞海盡收眼底；盧比安娜城堡纜車，俯瞰充滿綠意的斯洛維尼亞首都；科托爾纜車則把世界遺產峽灣的山海景致完整展開。纜車體驗少了辛苦爬坡，多了從高空欣賞世界遺產的不同感動。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲布雷德湖宛如世外桃源，可體驗船行碧波上，人在畫中遊的雅趣。

巴爾幹的湖泊與海灣，各有不同風情，搭船是很值得推薦的欣賞方式。布雷德湖的傳統搖櫓船，帶領旅人前往湖心島，充滿童話氛圍；十六湖遊船讓人以最舒服的方式穿梭湖區；科托爾峽灣遊船航向充滿傳奇色彩的聖母岩石島；斯庫台湖則展現截然不同的濕地生態景觀。若一趟旅程能安排四段遊船，不僅能體驗多樣的交通工具，更能拍到不同的旅行視角。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲古城史普麗特，也是克羅埃西亞知名港口。

近年不少旅人在挑選歐洲行程時，除了景點，也越來越重視住宿品質與餐食安排。如果能有五星飯店連續入住，甚至在同一城市連住兩晚，不必天天整理行李、頻繁換飯店，旅行節奏會舒服許多，此行程特別安排杜布羅尼克區域五星飯店連住兩晚，可在清晨漫步古城，避開人潮、黃昏欣賞亞得里亞海夕陽、夜晚漫遊點燈後的石板街，比一般旅客更有餘裕的享受當地生活。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲札格拉布的聖馬可教堂，總能吸引過客注目的眼光。

餐食同樣是旅程的重要記憶。除了品嘗巴爾幹特色料理，不少優質行程也會安排米其林推薦餐廳、當地高帽子餐廳，以及克羅埃西亞知名的松露料理，讓味蕾也能深入認識這片土地的人文與風土。
 

▲▼ 巴爾幹半島,旅遊,克羅埃西亞,自然,秘境,米其林,世界遺產 。（圖／鳳凰旅遊提供）
▲薰衣草之島～哈瓦爾，是克羅埃西亞很受歡迎的離島度假勝地。

如果正準備規劃克羅埃西亞、斯洛維尼亞、蒙地內哥羅之旅，不妨把「雙國家公園、三纜車、四遊船、五星五晚、雙米其林」當成挑選行程的重要指標。看似只是幾個數字，背後代表的卻是更完整的景點安排、更舒適的旅行節奏，以及更有深度的體驗，也更能感受到巴爾幹半島令人流連忘返的風情。

●推薦行程：
克羅埃西亞.斯洛維尼亞.蒙地內哥羅 跳島13天
限定團限時第二人減６千元
https://reurl.cc/3k0ln9
・北進南出.不走回頭路
・最美雙國家公園：十六湖、克爾卡
・雙米其林、高帽子餐廳、松露風味料理
・三纜車、四遊船、五星五晚
・波斯托那鐘乳石洞～電動小火車
・建築奇蹟+人頭雕像～聖雅各大教堂
・權力遊戲～戴克里先皇宮

●更多資訊：
鳳凰旅遊 0800-089-789
官網：www.travel.com.tw
鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours
鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife

關鍵字： 巴爾幹半島 旅遊 克羅埃西亞 自然 秘境 米其林 世界遺產

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