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3399元起住「大稻埕煙火景觀房」　贈翌日早餐、蜂蜜氣泡飲

▲▼台北凱達大飯店響應大稻埕夏日節推出住房專案。（圖／業者提供）

▲大稻埕夏日節在即，平日入住台北凱達飯店精緻雙人房，含早餐每房3,399元起，房內可看到8月5日煙火。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

想避開大稻埕煙火人潮，又想擁有絕佳觀賞視角，不妨直接入住景觀飯店。今年「大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，台北凱達大飯店推出「夏日氣泡．璀璨煙花」住房專案，平日含早餐每房3,399元起，入住即可遠眺大稻埕煙火，在房內舒服欣賞花火綻放。

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年首度攜手索尼影業，邀請超人氣英雄「蜘蛛人」跨界合作，不僅有2場結合煙火與無人機的夜空展演，蜘蛛人還將現身大稻埕街區。（示意圖／觀傳局提供）

▲「2026大稻埕夏日節」將於7月25日至8月15日登場，今年與「蜘蛛人」跨界合作。（示意圖／觀傳局提供）

2026大稻埕夏日節首度攜手超人氣英雄「蜘蛛人」，規劃7月25日開幕場、8月5日平日場及8月15日閉幕場共3場主題煙火，其中開、閉幕更加碼20分鐘「煙火×無人機」燈光展演。台北凱達大飯店因擁有多間面向大稻埕河岸的景觀客房，順勢成為賞煙火熱門住宿選擇。

▲▼台北凱達大飯店響應大稻埕夏日節推出住房專案。（圖／業者提供）

▲▼入住豪華套房每房8,999元起，享獨立客廳、景觀泡澡浴缸、兩客早餐，另加贈蜂蜜氣泡飲、Mini Bar及紅酒一瓶。

▲▼台北凱達大飯店響應大稻埕夏日節推出住房專案。（圖／業者提供）

配合活動，飯店攜手天然蜂蜜氣泡飲品牌MELISSA推出限定住房專案，入住即贈蜂蜜氣泡飲，還可參加抽獎，有機會獲得價值1,200元的木質龍眼蜜。業者表示，平日住精緻雙人房含早餐每房3,399元起，預訂此專案旅客能在房內欣賞煙火綻放；若想升級浪漫體驗，也可選擇豪華套房，每房8,999元起，享獨立客廳、景觀泡澡浴缸、兩客早餐，另加贈Mini Bar及紅酒一瓶，在房內邊小酌邊欣賞煙火。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》

▲▼台北喜來登「恐龍王國」親子主題房,入住親子房即可免費參加「暑假童樂會。（圖／業者提供）

▲台北喜來登「Limited Time Offer」入住指定房型可享純住宿9折。（圖／業者提供，下同）

另外，台北喜來登則針對親子族推出暑假住宿專案。「Limited Time Offer」即日起至9月30日入住指定房型可享純住宿9折；親子族群則可選擇「動物森林」、「史前探險」、「恐龍王國」三大故事主題客房，每晚7,500元加15.5%起，房內設有溜滑梯、磁力片積木、Yogibo懶骨頭沙發等遊戲設施。

▲▼台北喜來登「恐龍王國」親子主題房,入住親子房即可免費參加「暑假童樂會。（圖／業者提供）

▲▼台北喜來登「恐龍王國」親子主題房，入住親子房即可免費參加「暑假童樂會」。

▲▼台北喜來登「恐龍王國」親子主題房,入住親子房即可免費參加「暑假童樂會。（圖／業者提供）

此外，8月30日前入住親子主題房，還能免費參加「暑假童樂會」，提供桌遊、創意手作、泡澡球、黏土、小小魔術師等7種課程，讓孩子在住宿期間也能盡情放電，為暑假留下難忘回憶。

關鍵字： 台北市旅遊 大稻埕夏日節 煙火景觀房 大稻埕煙火

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