新北山佳睡蓮開滿池「美到8月」　金山新秘境蓮花正茂盛

▲山佳河濱公園睡蓮綻放，翠綠荷葉與花朵交織出如畫景致。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

走進新北市郊，優雅的睡蓮、蓮花接續盛開。樹林山佳河濱公園睡蓮進入最佳觀賞期，池面開滿粉白花朵，接下來還有蓮花接棒；另一處金山六三社區蓮花田同樣迎來花季，在青山與田園景色襯托下，成為北海岸夏日限定的賞花秘境。

▲▼「山佳河濱公園」睡蓮池目前正值盛花期，一朵朵睡蓮點綴在翠綠葉片間，為河濱增添浪漫景致。



樹林「山佳河濱公園」睡蓮池目前正值盛花期，一朵朵睡蓮點綴在翠綠葉片間，為河濱增添浪漫景致。高灘處表示，睡蓮每年4月起陸續開花，夏季為最佳觀賞期，花朵具有白天綻放、夜晚閉合的特性，因此建議上午前往，較能捕捉絕美花況。

▲▼睡蓮的葉片與花朵大多漂浮於水面，花型較荷花緊密，花色則有白色、粉色及淡黃色等不同色系。



睡蓮最大的特色，在於葉片與花朵漂浮於水面，常與藍天白雲形成美麗倒影，是攝影愛好者最喜愛的畫面之一。緊接著7、8月，池畔蓮花也將陸續盛開，屆時睡蓮、蓮花同框綻放，營造夏季限定美景。民眾也可沿著大漢溪騎自行車、散步，享受水岸悠閒氛圍。

▲山佳河濱公園。（圖／記者彭懷玉攝）



想欣賞山佳河濱公園睡蓮和荷花，開車族可導航至「柑園河濱公園停車場」，進入河濱公園後，沿自行車道往樹林方向步行約200公尺即可抵達；或搭台鐵至山佳站，由佳園路一段步行往河濱方向，經柑園陸橋進入河濱公園，沿自行車道往樹林方向直行即可到達。

▲在地青農團隊引進純淨的磺溪水源，悉心培育優質蓮花，打造夏日賞蓮新景點。（圖／新北市農業局提供，下同）



另一處賞花秘境位於金山。坐落於美人山腳下的六三社區素有「水水田莊」之稱，由在地青農團隊引進純淨的磺溪水源，悉心培育優質蓮花，打造夏日賞蓮新景點。

隨著盛夏到來，蓮花紛紛綻放，粉嫩花朵隨風搖曳，與田園、山景交織成充滿詩意的夏日風光，偶爾還能看見黃頭鷺飛舞其間。

▲金山六三社區蓮花紛紛綻放，與田園、山景交織成充滿詩意的夏日風光。



農業局表示，民眾可於淡水捷運站搭乘台灣好行716皇冠北海岸線至金山區公所站，轉乘金山區的F931巴士，走進北海岸這片內陸山水田園，除了賞花也能感受農村的人文厚度。

▲六三社區仍保留早期農村的洗衣亭。



賞花之餘，也能順遊社區內的百年聖德宮、復古柑仔店及傳統洗衣亭，感受農村人文風情，或前往鄰近的金山中山溫泉公園漫步「杜鵑之道」，安排一趟結合賞花、散步與北海岸慢旅行的一日遊。